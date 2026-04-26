ПВО отчитывается об уничтожении 124 дронов во время атаки РФ

В течение ночи 25-26 апреля российские захватчики совершали воздушное нападение на Украину 144 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербером, Италмасом и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли успешно обезвредить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Подтверждено попадание 19 ударных БПЛА на 11 локациях.
Новая атака России на Украину — первые подробности
Враг начал наносить первые удары еще в 18:00 25 апреля.
Российские дроны летели по направлениям: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк.
Согласно последним данным, около 100 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
