ППО звітує про знищення 124 дронів під час атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Протягом ночі 25-26 квітня російські загарбники здійснювали повітряний напад на Україну 144 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Підтверджено влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Ворог почав завдавати перших ударів ще о 18:00 25 квітня.

Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк.

Згідно з останніми даними, близько 100 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 124 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

