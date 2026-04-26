ППО звітує про знищення 124 дронів під час атаки РФ

Протягом ночі 25-26 квітня російські загарбники здійснювали повітряний напад на Україну 144 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Підтверджено влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях.
Нова атака Росії на Україну — перші подробиці
Ворог почав завдавати перших ударів ще о 18:00 25 квітня.
Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк.
Згідно з останніми даними, близько 100 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
