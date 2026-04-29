Росія прагне зірвати оборонну співпрацю України з країнами Близького Сходу — Зеленський

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський за результатами звіт керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського.

Вважаємо, що такі внутрішні російські дані можуть бути заниженими. Своєю чергою будемо продовжувати операцію щодо скорочення російських нафтових доходів та обсягів експорту.

Як зазначив Зеленський, "отримали російські документи, які визначають напрями їхньої протидії нашим контактам із партнерами в рамках Drone Deals".

Політичне керівництво Росії вже визначило як один з основних викликів можливість України отримати додаткові інвестиції, і саме позбавлення України доступу до інвестицій та зрив двосторонніх угод щодо співпраці в галузі безпеки та виробництва зброї визначені Росією як зовнішньополітичний пріоритет. Особливі зусилля Росії в цьому контексті будуть спрямовані на протидію співпраці України на Близькому Сході та в Затоці, зауважив глава держави.