Росія прагне зірвати оборонну співпрацю України з країнами Близького Сходу — Зеленський

Україна отримала російські документи, які визначають напрями протидії РФ контактам із партнерами в рамках Drone Deals.
Головні тези:
- Російські документи підтверджують плани перешкодження співпраці України з країнами Близького Сходу.
- Україна працює над скороченням російських експортних втрат від українських санкцій.
- Позбавлення України доступу до інвестицій та зрив угод щодо співпраці в галузі безпеки та виробництва зброї цілком на меті російського політичного керівництва.
Росія зриватиме українські оборонні угоди на Близькому Сході - Зеленський
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський за результатами звіт керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського.
За словами глави держави, зафіксували оновлений рівень російських експортних втрат від українських далекобійних санкцій, а саме: порт Приморськ – мінус 13% навантаження, Новоросійськ – мінус 38%, Усть-Луга – мінус 43%.
Як зазначив Зеленський, "отримали російські документи, які визначають напрями їхньої протидії нашим контактам із партнерами в рамках Drone Deals".
Політичне керівництво Росії вже визначило як один з основних викликів можливість України отримати додаткові інвестиції, і саме позбавлення України доступу до інвестицій та зрив двосторонніх угод щодо співпраці в галузі безпеки та виробництва зброї визначені Росією як зовнішньополітичний пріоритет. Особливі зусилля Росії в цьому контексті будуть спрямовані на протидію співпраці України на Близькому Сході та в Затоці, зауважив глава держави.
