Британія обмежує здатність Росії вербувати мігрантів на війну

Офіційний Лондон публічно оголосив про запровадження нових санкцій проти країни-агресорки Росії — до списку потрапили 35 осіб та організацій, які причетні до вербування вразливих мігрантів для участі у війні Росії в Україні, а також виробництва дронів для використання у межах бойових дій.

За словами представників британського уряду, нові санкції насамперед націлені на осіб, які займаються торгівлею мігрантами для відправки їх на передову.

Окрім того, під удар потрапляють компанії, які постачають продукцію на російські заводи з виробництва дронів.

Загалом у нових санкційних списках опинилися 35 осіб та організацій, зокрема тих, хто відповідає за мережі торгівлі людьми.

Офіційний Лондон має підтверджені дані про те, що соратники Кремля обманним шляхом вербували іноземних мігрантів, які шукали кращого життя.

Після цього вони "відправляли їх на передову як гарматне м’ясо, або змушували працювати на заводах".

Це, зокрема, стосується таких схем, як російська програма "Алабуга Старт" з виробництва дронів на підприємстві, на яке наклала санкції Велика Британія, — наголошує британський уряд.

Також у новому санкційному списку опинився Павел Нікітін — саме його компанія розробляє російський БпЛА VT-40.