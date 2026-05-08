СБУ в третий раз поразила дронами НПЗ и нефтеперекачивающую станцию в Перми

Бойцы Центра спецопераций «Альфа» СБУ в ночь на 8 мая нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез» и линейной производственно-диспетчерской станции «Пермь».
Главные тезисы
- СБУ атакует ключевые объекты нефтяной инфраструктуры в России, включая нефтеперерабатывающий завод и перекачивающую станцию в Перми.
- Атаки на нефтяные объекты наносят ущерб как экономике, так и военной логистике России, дестабилизируя их работу.
Новая "бавовна" от СБУ в Перми
СБУ в третий раз поразила НПЗ «Пермнефтеоргсинтез» и нефтеперекачивающую станцию в г. Пермь
Этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и потребности российской армии. ЛПДС "Пермь" принадлежит АО "Транснефть" и является стратегически важным хабом магистральной нефтетранспортной системы России. Через станцию нефть распределяется в четырех направлениях, в том числе и в Пермский НПЗ.
В результате атаки дронов СБУ на НПЗ «Пермнефтеоргсинтез» произошло возгорание на одной из установок АВТ, являющейся ключевым узлом первичной переработки нефти. На нефтеперекачивающей станции поражен один из резервуаров.
СБУ продолжает системно избивать по нефтяной инфраструктуре РФ, которая является одним из главных источников наполнения российского бюджета и финансирования войны против Украины.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-