СБУ в третий раз поразила дронами НПЗ и нефтеперекачивающую станцию в Перми

Новая "бавовна" от СБУ в Перми

Этой ночью специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ отработали по НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛВДС) "Пермь". Оба объекта расположены в более чем 1500 км от границы с Украиной.

Этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и потребности российской армии. ЛПДС "Пермь" принадлежит АО "Транснефть" и является стратегически важным хабом магистральной нефтетранспортной системы России. Через станцию нефть распределяется в четырех направлениях, в том числе и в Пермский НПЗ.

В результате атаки дронов СБУ на НПЗ «Пермнефтеоргсинтез» произошло возгорание на одной из установок АВТ, являющейся ключевым узлом первичной переработки нефти. На нефтеперекачивающей станции поражен один из резервуаров.

СБУ продолжает системно избивать по нефтяной инфраструктуре РФ, которая является одним из главных источников наполнения российского бюджета и финансирования войны против Украины.