СБУ в третий раз поразила дронами НПЗ и нефтеперекачивающую станцию в Перми
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

СБУ в третий раз поразила дронами НПЗ и нефтеперекачивающую станцию в Перми

СБУ
бавовна
Читати українською

Бойцы Центра спецопераций «Альфа» СБУ в ночь на 8 мая нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез» и линейной производственно-диспетчерской станции «Пермь».

Главные тезисы

  • СБУ атакует ключевые объекты нефтяной инфраструктуры в России, включая нефтеперерабатывающий завод и перекачивающую станцию в Перми.
  • Атаки на нефтяные объекты наносят ущерб как экономике, так и военной логистике России, дестабилизируя их работу.

Новая "бавовна" от СБУ в Перми

СБУ в третий раз поразила НПЗ «Пермнефтеоргсинтез» и нефтеперекачивающую станцию в г. Пермь

Этой ночью специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ отработали по НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛВДС) "Пермь". Оба объекта расположены в более чем 1500 км от границы с Украиной.

Этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и потребности российской армии. ЛПДС "Пермь" принадлежит АО "Транснефть" и является стратегически важным хабом магистральной нефтетранспортной системы России. Через станцию нефть распределяется в четырех направлениях, в том числе и в Пермский НПЗ.

В результате атаки дронов СБУ на НПЗ «Пермнефтеоргсинтез» произошло возгорание на одной из установок АВТ, являющейся ключевым узлом первичной переработки нефти. На нефтеперекачивающей станции поражен один из резервуаров.

СБУ продолжает системно избивать по нефтяной инфраструктуре РФ, которая является одним из главных источников наполнения российского бюджета и финансирования войны против Украины.

Поражение таких объектов не только снижает объемы переработки и транспортировки нефти, но и дестабилизирует работу военной логистики врага, затрудняет обеспечение оккупационных войск топливом и вынуждает кремль направлять миллиардные ресурсы на аварийное восстановление стратегических объектов в глубоком тылу.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Атака дронов. Россияне жалуются на взрывы вблизи НПЗ в Перми — видео
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Более 1500 км от фронта. Генштаб подтвердил поражение "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез"
Генштаб ВСУ
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Украина атаковала военные объекты в Москве, Перми и Ростове — видео
"Бавовна" в России 7-8 мая - первые подробности и видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?