Во Франции задержан один из палачей незаконной донецкой тюрьмы "Изоляция"

9 мая официально стало известно, что во Франции задержан участник террористической организации "ДНР", причастный к пыткам людей в незаконной донецкой тюрьме "Изоляция". Что важно понимать, это произошло при содействии Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора и правоохранительных органов Французской Республики.

СБУ раскрыла детали задержания ката тюрьмы "Изоляция"

Что важно понимать, в 2017-2019 годах этот фигурант добровольно сотрудничал с представителями террористической организации ДНР.

В рамках расследования стало известно, что он помогал руководителю незаконной тюрьмы во временно оккупированном Донецке.

Задержанный непосредственно участвовал в пытках заключенных, жестоко с ними обращался, оказывал психологическое давление и заставлял давать «нужные» признания. По состоянию на сегодняшний день известно о по меньшей мере девяти пострадавших.

5 лет назад, когда следователи СБУ завершили расследование и передали дело в суд, палач сбежал во Францию и попытался получить там статус беженца.

После обращения украинских прокуроров, ОО Truth Hounds и других общественных организаций правоохранители Франции открыли собственное уголовное производство. Совместно с украинскими прокурорами они допросили потерпевших, а украинская сторона, в частности, СБУ, передала дополнительные материалы дела для укрепления доказательств.

Благодаря совместной работе Украины и Франции преступника удалось задержать — его уже арестовали и предъявили обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности.