Во Франции задержан один из палачей незаконной донецкой тюрьмы "Изоляция"

9 мая официально стало известно, что во Франции задержан участник террористической организации "ДНР", причастный к пыткам людей в незаконной донецкой тюрьме "Изоляция". Что важно понимать, это произошло при содействии Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора и правоохранительных органов Французской Республики.
Главные тезисы
- В настоящее время установлены по меньшей мере девять пострадавших.
- Расследование продолжается и осуществляется под руководством следственного судьи специализированного подразделения Парижского суда.
СБУ раскрыла детали задержания ката тюрьмы "Изоляция"
Что важно понимать, в 2017-2019 годах этот фигурант добровольно сотрудничал с представителями террористической организации ДНР.
В рамках расследования стало известно, что он помогал руководителю незаконной тюрьмы во временно оккупированном Донецке.
Задержанный непосредственно участвовал в пытках заключенных, жестоко с ними обращался, оказывал психологическое давление и заставлял давать «нужные» признания. По состоянию на сегодняшний день известно о по меньшей мере девяти пострадавших.
5 лет назад, когда следователи СБУ завершили расследование и передали дело в суд, палач сбежал во Францию и попытался получить там статус беженца.
Благодаря совместной работе Украины и Франции преступника удалось задержать — его уже арестовали и предъявили обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-