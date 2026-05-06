СБУ задержала российского агента — поджигал машины военных в Киеве

Служба безопасности задержала в Киеве еще одного агента ФСБ. По заказу рашистов он организовывал поджоги авто Сил обороны в столице Украины.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины задержала российского агента, который координировал серию поджогов авто военных в Киеве по заказу российских спецслужб.
- Злоумышленник вербовал наркозависимых для совершения заказных поджогов и отправлял фото и видео возгораний своему куратору.
СБУ задержала российского поджигателя в Киеве
Как установило расследование, злоумышленник подыскивал потенциальных исполнителей диверсий, вербовал их и координировал подрывную деятельность.
В марте этого года сотрудники СБУ «по горячим следам» разоблачили двух вражеских агентов, курировавших этот фигурант и по его заданию занимавшихся поджогами авто в Деснянском районе столицы.
Координатором поджигателей оказался мобилизованный, который самовольно оставил службу на Харьковщине и скрылся в столице, где начал работать на врага.
После вербовки он начал привлекать к работе на ФСБ местных наркозависимых, которые за суммы «на дозу» соглашались совершать заказные поджоги.
Перед преступлением они согласовывали с резидентом потенциальную цель, а после поджога направляли ему фото и видео возгорания. Далее он мессенджером отчитывался куратору от ФСБ.
Сотрудники СБУ задокументировали преступления резидента агентурной группы и задержали его по месту жительства в Киеве. Во время обысков у задержанного изъят смартфон с подтверждениями работы на ФСБ.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
