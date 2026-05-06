СБУ задержала российского агента — поджигал машины военных в Киеве
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ задержала российского агента — поджигал машины военных в Киеве

СБУ
СБУ
Читати українською

Служба безопасности задержала в Киеве еще одного агента ФСБ. По заказу рашистов он организовывал поджоги авто Сил обороны в столице Украины.

Главные тезисы

  • Служба безопасности Украины задержала российского агента, который координировал серию поджогов авто военных в Киеве по заказу российских спецслужб.
  • Злоумышленник вербовал наркозависимых для совершения заказных поджогов и отправлял фото и видео возгораний своему куратору.

СБУ задержала российского поджигателя в Киеве

Как установило расследование, злоумышленник подыскивал потенциальных исполнителей диверсий, вербовал их и координировал подрывную деятельность.

В марте этого года сотрудники СБУ «по горячим следам» разоблачили двух вражеских агентов, курировавших этот фигурант и по его заданию занимавшихся поджогами авто в Деснянском районе столицы.

Координатором поджигателей оказался мобилизованный, который самовольно оставил службу на Харьковщине и скрылся в столице, где начал работать на врага.

Вниманию российской спецслужбы он попал, когда искал «быстрые заработки» в Телеграмм-каналах.

После вербовки он начал привлекать к работе на ФСБ местных наркозависимых, которые за суммы «на дозу» соглашались совершать заказные поджоги.

Перед преступлением они согласовывали с резидентом потенциальную цель, а после поджога направляли ему фото и видео возгорания. Далее он мессенджером отчитывался куратору от ФСБ.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления резидента агентурной группы и задержали его по месту жительства в Киеве. Во время обысков у задержанного изъят смартфон с подтверждениями работы на ФСБ.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Наводил ракетно-дроновые атаки РФ по Украине — СБУ разоблачила агента ФСБ в Черкасской области
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Маскировался под пенсионера. СБУ задержала корректировщика огня РФ в Запорожье
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Альфа" СБУ раскрыла все результаты своей работы в апреле — видео
СБУ
"Альфа" СБУ показала результаты своей работы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?