Наводил ракетно-дроновые атаки РФ по Украине — СБУ разоблачила агента ФСБ в Черкасской области

Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Черкасской области еще одного агента ФСБ. Злоумышленник приводил ракетно-дроновые атаки рашистов по энергетической инфраструктуре центрального региона Украины.
Главные тезисы
- СБУ разоблачила агента ФСБ, причастного к организации ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
- Агент был завербован российскими спецслужбами и задержан при попытке предоставить разведданные о ключевом энергообъекте.
СБУ задержала в Черкасской области враждебного корректировщика
По материалам дела, корректировкой воздушных ударов занимался завербованный врагом местный студент. Вниманию российских спецслужб он попал, когда искал «легкие заработки» в Телеграмм-каналах.
В обмен на обещания «быстрых подработок» фигурант согласился отслеживать для ФСБ локацию одного из ключевых энергообъектов.
Для этого злоумышленник установил месторасположение объекта критической инфраструктуры и под видом прогулки фотографировал территорию.
Сотрудники СБУ разоблачили фигуранта на начальном этапе его разведдеятельности и задержали в студенческом общежитии, где он готовил агентурный «доклад» в РФ. Во время обысков у задержанного изъяли компьютер и смартфон с доказательствами его сотрудничества с ФСБ.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
