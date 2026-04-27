Наводил ракетно-дроновые атаки РФ по Украине — СБУ разоблачила агента ФСБ в Черкасской области

Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Черкасской области еще одного агента ФСБ. Злоумышленник приводил ракетно-дроновые атаки рашистов по энергетической инфраструктуре центрального региона Украины.

СБУ задержала в Черкасской области враждебного корректировщика

По материалам дела, корректировкой воздушных ударов занимался завербованный врагом местный студент. Вниманию российских спецслужб он попал, когда искал «легкие заработки» в Телеграмм-каналах.

В обмен на обещания «быстрых подработок» фигурант согласился отслеживать для ФСБ локацию одного из ключевых энергообъектов.

Для этого злоумышленник установил месторасположение объекта критической инфраструктуры и под видом прогулки фотографировал территорию.

Далее он накапливал разведданные на собственном смартфоне, чтобы подготовить обобщенный отчет для куратора от российской спецслужбы.

Сотрудники СБУ разоблачили фигуранта на начальном этапе его разведдеятельности и задержали в студенческом общежитии, где он готовил агентурный «доклад» в РФ. Во время обысков у задержанного изъяли компьютер и смартфон с доказательствами его сотрудничества с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.