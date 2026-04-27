Наводив ракетно-дронові атаки РФ по Україні — СБУ викрила агента ФСБ на Черкащині
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ
СБУ

Контррозвідка Служби безпеки викрила у Черкаській області ще одного агента ФСБ. Зловмисник наводив ракетно-дронові атаки рашистів по енергетичній інфраструктурі центрального регіону України.

СБУ затримала на Черкащині ворожого коригувальника

За матеріалами справи, коригуванням повітряних ударів займався завербований ворогом місцевий студент. До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

В обмін на обіцянки «швидких підробітків» фігурант погодився відстежувати для фсб локацію одного з ключових енергооб’єктів.

Для цього зловмисник встановив місце розташування об'єкта критичної інфраструктури та під виглядом прогулянки фотографував територію.

Далі він накопичував розвіддані на власному смартфоні, щоб підготувати узагальнений «звіт» для куратора від російської спецслужби.

Співробітники СБУ викрили фігуранта на початковому етапі його розвіддіяльності і затримали у студентському гуртожитку, де він готував агентурну «доповідь» до РФ. Під час обшуків у затриманого вилучено комп’ютер та смартфон із доказами його співпраці з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Готував нові ракетно-дронові атаки по Київщині — СБУ затримала агента РФ
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ та Нацполіція затримали в Одесі представників ТЦК та СП
СБУ
Схема "вибивання" грошей працівників ТЦК з Одеси - як це відбувалося
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Коригував удари РФ по Дружківці та Краматорську — СБУ затримала російського агента
СБУ
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?