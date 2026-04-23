Коригував удари РФ по Дружківці та Краматорську — СБУ затримала російського агента

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ). Зловмисник готував координати для повітряних атак РФ по Краматорську та Дружківці.

За його агентурними даними рашисти сподівалися вдарити по Силах оборони надважкими фугасними авіабомбами ФАБ-500 або навіть півторатонними — ФАБ-1500 з модулем планування та корекції.

У такий спосіб ворог планував завдати максимального ураження запасним командним пунктам, укріпрайонам та логістичним складам з озброєнням і боєприпасами українських військ.

Співробітники СБУ викрили зловмисника і покроково задокументували ворожу розвідактивність у прифронтовому районі.

Одночасно було убезпечено локації Сил оборони на Краматорському напрямку. На фінальному етапі слідчо-оперативних дій агента затримали за місцем його проживання.

Як встановило розслідування, наведенням повітряних атак рашистів займався завербований ворогом місцевий безробітний.

До уваги воєнної розвідки країни-агресора він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у тематичних Телеграм-каналах, які адмініструють російські спецслужбісти.

Після дистанційного вербування та інструктажу агент обходив прифронтові громади, щоб виявити, сфотографувати і позначити на гугл-картах локації оборонців Донеччини. Зібрані відомості фігурант накопичував на власному смартфоні для подальшої передачі куратору з рф. Паралельно з цим агент координував із ним у месенджері свої розвідвилазки.

Під час обшуків у затриманого вилучено телефон із доказами збору агентурних даних та контактів з російським спецслужбістом.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).