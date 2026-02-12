Правоохоронці затримали російського коригувальника у Львові
Правоохоронці затримали російського коригувальника у Львові

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Львові ворожого інформатора, який збирав дані про місця дислокації Сил оборони для завдання ракетних ударів.

  • У Львові затримали ворожого інформатора, який збирав дані про місця дислокації Сил оборони для завдання ракетних ударів.
  • Зловмисник мав ігрову залежність та шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах, щоб сплатити борги через азартні ігри.

За матеріалами справи, зловмисником виявився 21-річний місцевий житель. Він мав ігрову залежність та шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах, щоб сплатити борги, що виникли через азартні ігри.

У цьому месенджері фігуранта завербував ворожий куратор, який запропонував йому співпрацю в обмін на гроші.

Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем проживання.

Як встановило розслідування, фігурант обходив обласний центр та його околиці, де за допомогою мобільного застосунку фіксував координати місць зосередження особового складу Сил оборони.

Також зловмисник намагався виявити військові частини та інші режимні об’єкти, які могли стати потенційними «цілями» для ворога.

Зібрані дані він накопичував на власному смартфоні у вигляді фото будівель та їхніх координат.

Слідчі Служби безпеки повідомили поплічнику ворога про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.

