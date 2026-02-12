Правоохранители задержали российского корректировщика во Львове

Контрразведка Службы безопасности задержала во Львове вражеского информатора, собиравшего данные о местах дислокации Сил обороны для нанесения ракетных ударов.
Главные тезисы
- 21-летний российский корректировщик был задержан в Львове по обвинению в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ.
- Злоумышленник собирал данные о местах дислокации Сил обороны для нанесения ракетных ударов и хранил их на смартфоне.
СБУ задержала вражеского информатора во Львове
По материалам дела, злоумышленником оказался 21-летний местный житель. У него была игровая зависимость и искала «легкие заработки» в Телеграмм-каналах, чтобы оплатить долги, возникшие из-за азартных игр.
В этом мессенджере фигуранта завербовал вражеский куратор, предложивший ему сотрудничество в обмен на деньги.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника по месту жительства.
Также злоумышленник пытался выявить воинские части и другие режимные объекты, которые могли бы стать потенциальными «целями» для врага.
Собранные данные он накапливал на своем смартфоне в виде фото зданий и их координат.
Следователи Службы безопасности сообщили приспешнику врага о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
