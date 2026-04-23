Корректировал удары РФ по Дружковке и Краматорску — СБУ задержала российского агента

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ). Злоумышленник готовил координаты для воздушных атак РФ по Краматорску и Дружковке.

СБУ задержала еще одного российского корректировщика огня

По его агентурным данным, рашисты надеялись ударить по Силам обороны сверхтяжелыми фугасными авиабомбами ФАБ-500 или даже полуторатонными — ФАБ-1500 с модулем планирования и коррекции.

Таким образом враг планировал нанести максимальное поражение запасным командным пунктам, укрепрайонам и логистическим складам с вооружением и боеприпасами украинских войск.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника и пошагово задокументировали враждебную разведактивность в прифронтовом районе.

Одновременно были обезопасены локации Сил обороны на Краматорском направлении. На финальном этапе следственно-оперативных действий агент задержан по месту его жительства.

Как установило расследование, наведением воздушных атак рашистов занимался завербованный врагом местный безработный.

Во внимание военной разведки страны-агрессора он попал, когда искал «легкие заработки» в тематических Телеграмм-каналах, которые администрируют российские спецслужбы.

После дистанционной вербовки и инструктажа агент обходил прифронтовые общины, чтобы обнаружить, сфотографировать и пометить на гугл-картах локации защитников Донбасса. Собранные сведения фигурант накапливал на собственном смартфоне для последующей передачи куратору из России. Параллельно с этим агент координировал с ним в мессенджере свои разведвылазки.

Во время обысков у задержанного изъят телефон с поличным агентурных данных и контактов с российским спецслужбистом.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).