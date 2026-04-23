Корректировал удары РФ по Дружковке и Краматорску — СБУ задержала российского агента

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ). Злоумышленник готовил координаты для воздушных атак РФ по Краматорску и Дружковке.
Главные тезисы
- Сотрудники СБУ разоблачили и задержали агента ГРУ, готовившего координаты для ударов по Дружковке и Краматорску.
- Российский корректировщик огня планировал использовать сверхтяжелые авиабомбы для поражения локаций украинских вооруженных сил.
СБУ задержала еще одного российского корректировщика огня
По его агентурным данным, рашисты надеялись ударить по Силам обороны сверхтяжелыми фугасными авиабомбами ФАБ-500 или даже полуторатонными — ФАБ-1500 с модулем планирования и коррекции.
Таким образом враг планировал нанести максимальное поражение запасным командным пунктам, укрепрайонам и логистическим складам с вооружением и боеприпасами украинских войск.
Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника и пошагово задокументировали враждебную разведактивность в прифронтовом районе.
Как установило расследование, наведением воздушных атак рашистов занимался завербованный врагом местный безработный.
Во внимание военной разведки страны-агрессора он попал, когда искал «легкие заработки» в тематических Телеграмм-каналах, которые администрируют российские спецслужбы.
После дистанционной вербовки и инструктажа агент обходил прифронтовые общины, чтобы обнаружить, сфотографировать и пометить на гугл-картах локации защитников Донбасса. Собранные сведения фигурант накапливал на собственном смартфоне для последующей передачи куратору из России. Параллельно с этим агент координировал с ним в мессенджере свои разведвылазки.
Во время обысков у задержанного изъят телефон с поличным агентурных данных и контактов с российским спецслужбистом.
Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Больше по теме
