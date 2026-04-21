СБУ та Нацполіція затримали в Одесі представників ТЦК та СП

21 квітня офіційно стало відомо, що в Одесі нейтралізували організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК. Це вдалося зробити Головнму управлінню внутрішньої безпеки СБУ та Національній поліції України. Також проведенню нової операції посприяв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та керівництво Сухопутних військ.
Головні тези:
- Для рейдів затримані використовували два службових мультівени.
- В одному – тримали потерпілих, а група з другої машини стежила за обстановкою навколо.
Схема "вибивання" грошей працівників ТЦК з Одеси — як це відбувалося
У межах нового розслідування стало відомо, що підозрювані вимагали гроші з цивільного населення.
Якщо людина не хотіла виконувати їхні умови — щодо неї вчиняли насильство, а також залякували: погрожували відправити штурмовиком на передову у прискореному режимі.
Що важливо розуміти, вимагання коштів відбувалося безпосередньо в службовому мультівені ТЦК, до якого людей затягували силоміць.
Як зазначають СБУ, всіх учасників угруповання вдалося затримати «на гарячому», коли вони викрали ще одного місцевого мешканця та «вибивали» з нього гроші.
В СБУ також офіційно підтвердили, що всім затриманим готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України.
Що важливо розуміти, йдеться про вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану.
Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
