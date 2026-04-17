СБУ затримала ще одну коригувальницю вогню РФ по Одещині

Служба безпеки затримала ще одну коригувальницю ракетно-дронових атак рашистів по Одещині. Нею виявилась місцева агентка ФСБ, яка готувала координати для нової серії обстрілів південного регіону.

СБУ затримала російську коригувальницю вогню по Одещині

За матеріалами провадження, цього разу ворог планував здійснити прицільні удари по українській ППО, яка захищає повітряний простір прибережної зони.

Під особливою увагою російської спецслужби були пункти базування мобільних вогневих груп, а також бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій Сил оборони.

Щоб виявити «потрібні» геолокації і передати їх ФСБ, агентка об’їжджала на громадському транспорті місцевість поблизу узбережжя Чорного моря.

У разі виявлення військових об'єктів фігурантка пішки проводила біля них дорозвідку, під час якої фотографувала та знімала на відео зовнішні периметри потенційних «цілей».

Також зловмисниця позначала їхнє розташування на гугл-картах, а потім зберігала скріншоти електронних координат на своєму смартфоні. У такий спосіб агентка накопичувала розвіддані для передачі куратору з рф через анонімний чат у месенджері.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її «на гарячому», коли вона фіксувала на смартфон позиції українських військ.

Як встановило розслідування, наведенням повітряних атак рф займалась завербована ФСБ місцева продавчиня. У поле зору окупантів вона потрапила, коли шукала «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).