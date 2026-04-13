Наводила на Харків дрони "Герань" — СБУ затримала агентку РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Служба безпеки України затримала жінку, яка, імовірно, у режимі реального часу наводила на Харків російські реактивні дрони-камікадзе типу «Герань-3» під час масованої атаки 2 квітня.

Головні тези:

  • Жінка, виявлена як агентка РФ, наводила на Харків російські дрони-камікадзе типу «Герань-3» під час масованої атаки 2 квітня.
  • Служба безпеки України виявила, що жінка коригувала ворожий вогонь у Харкові через проросійські коментарі в телеграм-каналах.

СБУ затримала коригувальницю ворожого вогню у Харкові

Затриманою виявилася місцева жителька. Встановлено, що до уваги представників країни-агресорки вона потрапила через власні проросійські коментарі в телеграм-каналах.

Дотримуючись інструкцій куратора з РФ, фігурантка відразу після нічної атаки на місто вирушила фіксувати наслідки.

Того ж дня вона отримала наступне завдання: зняти на відео польоти російських дронів під час ударів по Харкову у світлий час доби. Таким чином росіяни намагалися оцінити ефективність своїх безпілотників та зафіксувати позиції протиповітряної оборони.

Агентка отримала від куратора орієнтовні напрямки повітряних атак, щоб завчасно прибути «на позицію» та зробити онлайн-фіксацію влучання.

Контррозвідка СБУ затримала фігурантку на гарячому в міському парку, коли та проводила відеотрансляцію другої хвилі ударів по житловій забудові Харкова.

На місці події в затриманої вилучили смартфон з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. За допомогою гаджета ті наводили дрони на багатоквартирні будинки міста.

Слідчі оголосили жінці підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?