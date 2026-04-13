Наводила на Харків дрони "Герань" — СБУ затримала агентку РФ

Служба безпеки України затримала жінку, яка, імовірно, у режимі реального часу наводила на Харків російські реактивні дрони-камікадзе типу «Герань-3» під час масованої атаки 2 квітня.
Головні тези:
- Жінка, виявлена як агентка РФ, наводила на Харків російські дрони-камікадзе типу «Герань-3» під час масованої атаки 2 квітня.
- Служба безпеки України виявила, що жінка коригувала ворожий вогонь у Харкові через проросійські коментарі в телеграм-каналах.
СБУ затримала коригувальницю ворожого вогню у Харкові
Затриманою виявилася місцева жителька. Встановлено, що до уваги представників країни-агресорки вона потрапила через власні проросійські коментарі в телеграм-каналах.
Дотримуючись інструкцій куратора з РФ, фігурантка відразу після нічної атаки на місто вирушила фіксувати наслідки.
Того ж дня вона отримала наступне завдання: зняти на відео польоти російських дронів під час ударів по Харкову у світлий час доби. Таким чином росіяни намагалися оцінити ефективність своїх безпілотників та зафіксувати позиції протиповітряної оборони.
Контррозвідка СБУ затримала фігурантку на гарячому в міському парку, коли та проводила відеотрансляцію другої хвилі ударів по житловій забудові Харкова.
На місці події в затриманої вилучили смартфон з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. За допомогою гаджета ті наводили дрони на багатоквартирні будинки міста.
Слідчі оголосили жінці підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.
Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
