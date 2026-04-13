Наводила на Харків дрони "Герань" — СБУ затримала агентку РФ

Служба безпеки України затримала жінку, яка, імовірно, у режимі реального часу наводила на Харків російські реактивні дрони-камікадзе типу «Герань-3» під час масованої атаки 2 квітня.

СБУ затримала коригувальницю ворожого вогню у Харкові

Затриманою виявилася місцева жителька. Встановлено, що до уваги представників країни-агресорки вона потрапила через власні проросійські коментарі в телеграм-каналах.

Дотримуючись інструкцій куратора з РФ, фігурантка відразу після нічної атаки на місто вирушила фіксувати наслідки.

Того ж дня вона отримала наступне завдання: зняти на відео польоти російських дронів під час ударів по Харкову у світлий час доби. Таким чином росіяни намагалися оцінити ефективність своїх безпілотників та зафіксувати позиції протиповітряної оборони.

Агентка отримала від куратора орієнтовні напрямки повітряних атак, щоб завчасно прибути «на позицію» та зробити онлайн-фіксацію влучання.

Контррозвідка СБУ затримала фігурантку на гарячому в міському парку, коли та проводила відеотрансляцію другої хвилі ударів по житловій забудові Харкова.

На місці події в затриманої вилучили смартфон з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. За допомогою гаджета ті наводили дрони на багатоквартирні будинки міста.

Слідчі оголосили жінці підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.