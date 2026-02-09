Правоохоронці затримали російську коригувальницю вогню на Хмельниччині

Контррозвідка Служби безпеки зірвала нові спроби рашистів отримати інформацію про оборонну інфраструктуру на заході України. За результатами превентивних заходів у Хмельницькому затримано агентку ФСБ, яка шпигувала за пунктами базування українських захисників.
Головні тези:
- Агентка ФСБ, яка співпрацювала із рашистами, була затримана у Хмельницькому за спроби встановлення шпигунського обладнання біля військового об’єкту.
- Російська коригувальниця планувала встановити відеокамери для онлайн моніторингу та коригування повітряних ударів по українських оборонцях.
Ставила “відеопастки” на ЗСУ: на Хмельниччині затримали агентку ФСБ
За матеріалами справи, фігурантка одержала вороже завдання на встановлення замаскованих відеокамер напроти місцевих будівель, де могли перебувати воїни Сил оборони.
Після активації пристроїв вона мала надати до них віддалений доступ для російських спецслужбістів. За допомогою «відеопасток» рашисти сподівались відстежити і в режимі онлайн скоригувати повітряні удари по українських оборонцях.
Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали агентку на першій спробі встановлення шпигунського обладнання біля військового об’єкта.
Встановлено, що на початку цього року на жінку в Телеграмі «вийшов» співробітник ФСБ і запропонував їй співпрацю в обмін на сприяння у виїзді до країни-агресорки.
Задокументовано, як після вербування агентка придбала через інтернет відеокамеру та орендувала приміщення на верхньому поверсі офісного центру нібито для надання косметичних послуг.
Потім фігурантка облаштувала на підвіконні відеопристрій з дистанційним доступом для ФСБ.
Під час обшуків у затриманої вилучено шпигунське обладнання і смартфон, з якого вона координувала свої дії з куратором від ФСБ.
