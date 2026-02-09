Правоохранители задержали российскую корректировщицу огня в Хмельницкой области

Контрразведка Службы безопасности сорвала новые попытки рашистов получить информацию об оборонной инфраструктуре на западе Украины. По результатам превентивных мероприятий в Хмельницком задержана агентка ФСБ, которая шпионила по пунктам базирования украинских защитников.

Ставила "видеопастки" на ВСУ: в Хмельницкой области задержали агентку ФСБ

По материалам дела, фигурантка получила враждебную задачу по установке замаскированных видеокамер напротив местных зданий, где могли находиться воины Сил обороны.

После активации устройств она должна была предоставить им удаленный доступ для российских спецслужбистов. С помощью «видеопасток» рашисты надеялись отследить и в режиме онлайн скорректировать воздушные удары по украинским защитникам.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали агента на первой попытке установки шпионского оборудования у военного объекта.

По данным следствия, заказ России выполняла 60-летняя местная жительница, попавшая в поле зрения окупантов, когда посещала РФ еще до начала полномасштабной войны. Поделиться

Установлено, что в начале этого года на женщину в Телеграмме вышел сотрудник ФСБ и предложил ей сотрудничество в обмен на содействие в выезде в страну-агрессорку.

"Видеопастка"

Задокументировано, как после вербовки агент приобрела через интернет видеокамеру и арендовала помещение на верхнем этаже офисного центра якобы для предоставления косметических услуг.

Затем фигурантка обустроила на подоконнике видеоустройство с дистанционным доступом для ФСБ.

Во время обысков у задержанной изъято шпионское оборудование и смартфон, с которого она координировала свои действия с куратором ФСБ.