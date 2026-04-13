Наводила на Харьков дроны "Герань" — СБУ задержала агентку РФ

Служба безопасности Украины задержала женщину, которая, вероятно, в режиме реального времени приводила в Харьков российские реактивные дроны-камикадзе типа «Герань-3» во время массированной атаки 2 апреля.
Главные тезисы
- Женщину, обнаруженную как агентку РФ, задержала Служба безопасности Украины за корректировку вражеского огня в Харькове.
- Агентка, следуя инструкциям куратора из России, фиксировала на видео полеты российских дронов во время ударов по Харькову.
СБУ задержала корректировщицу вражеского огня в Харькове
Задержанной оказалась местная жительница. Установлено, что во внимание представителей страны-агрессорки она попала из-за своих пророссийских комментариев в телеграмм-каналах.
Следуя инструкциям куратора из РФ, фигурантка сразу после ночной атаки на город отправилась фиксировать последствия.
В тот же день она получила следующее задание: снять на видео полеты русских дронов во время ударов по Харькову в светлое время суток. Таким образом, россияне пытались оценить эффективность своих беспилотников и зафиксировать позиции противовоздушной обороны.
Контрразведка СБУ задержала фигурантку с поличным в городском парке, когда та проводила видеотрансляцию второй волны ударов по жилой застройке Харькова.
На месте происшествия у задержанной изъяли смартфон с удаленным доступом для российских спецслужб. С помощью гаджета наводили дроны на многоквартирные дома города.
Следователи объявили женщине подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Фигурантка находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
