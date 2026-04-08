СБУ затримала у Києві агента РФ — готував теракт на посадовця

Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу рашистів здійснити теракт у Києві і спровокувати паніку серед мешканців столиці. За результатами дій на випередження затримано агента ФСБ, який готував замах на одного з керівників Федерації роботодавців України.
Головні тези:
- СБУ завдала удар по російським розвідникам, затримавши агента ФСБ, який готував теракт у Києві.
- Планування замаху на посадовця Федерації роботодавців України зірвано завдяки вчасній реакції контррозвідки.
СБУ затримала агента ФСБ у Києві на спробі теракту
Як встановило розслідування, зловмисник планував підірвати чоловіка біля його будинку за допомогою саморобної бомби дистанційної дії.
За матеріалами справи, вибух мав відбутися вранці, коли посадовець виходить на роботу з під’їзду багатоповерхівки.
Співробітники СБУ запобігли теракту і затримали агента після того, як він провів дорозвідку на місці запланованого теракту.
Надалі, за вказівкою російського спецслужбіста, агент прибув до Києва для підготовки теракту.
Оселившись в орендованій квартирі, він розпочав відстежувати локації перебування та маршрути переміщення посадовця.
Для конспірації під час зовнішнього спостереження фігурант регулярно змінював зовнішність та одяг. Весь процес підготовки замаху координував з куратором від ФСБ за допомогою анонімного чату в месенджері.
При обшуку в затриманого вилучено смартфон із доказами співпраці з РФ.
Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на теракт).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Також підозру отримав куратор агента. Його дії кваліфіковано як закінчений замах на теракт. Тривають комплексні заходи, щоб притягнути цього фігуранта до відповідальності.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-