СБУ задержала в Киеве агента РФ — готовил теракт на чиновника

Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку рашистов совершить теракт в Киеве и спровоцировать панику среди жителей столицы. По результатам действий на опережение задержан агент ФСБ, который готовил покушение на одного из руководителей Федерации работодателей Украины.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, готовившего покушение на чиновника в Киеве.
- Планирование теракта было сорвано благодаря оперативным действиям контрразведки.
СБУ задержала агента ФСБ в Киеве на попытке теракта
Как установило расследование, злоумышленник планировал взорвать мужчину у его дома с помощью самодельной бомбы дистанционного действия.
По материалам дела, взрыв должен произойти утром, когда должностное лицо выходит на работу по подъезду многоэтажки.
Сотрудники СБУ предотвратили теракт и задержали агента после того, как он провел доразведку на месте запланированного теракта.
В дальнейшем, по указанию российского спецслужба, агент прибыл в Киев для подготовки теракта.
Поселившись в съемной квартире, он начал отслеживать локации пребывания и маршруты перемещения чиновника.
Для конспирации во время внешнего наблюдения фигурант регулярно менял облик и одежду. Весь процесс подготовки покушения координировался с куратором от ФСБ с помощью анонимного чата в мессенджере.
При обыске у задержанного изъят смартфон с поличным сотрудничества с РФ.
Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (оконченное покушение на теракт).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Также подозрение получил куратор агента. Его действия квалифицированы как законченное покушение на теракт. Продолжаются комплексные меры, чтобы привлечь этого фигуранта к ответственности.
