СБУ задержала в Киеве агента РФ — готовил теракт на чиновника

Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку рашистов совершить теракт в Киеве и спровоцировать панику среди жителей столицы. По результатам действий на опережение задержан агент ФСБ, который готовил покушение на одного из руководителей Федерации работодателей Украины.

СБУ задержала агента ФСБ в Киеве на попытке теракта

Как установило расследование, злоумышленник планировал взорвать мужчину у его дома с помощью самодельной бомбы дистанционного действия.

По материалам дела, взрыв должен произойти утром, когда должностное лицо выходит на работу по подъезду многоэтажки.

Сотрудники СБУ предотвратили теракт и задержали агента после того, как он провел доразведку на месте запланированного теракта.

По данным следствия, подготовкой взрыва занимался житель временно оккупированной территории Донбасса. Осенью 2025 его завербовал сотрудник ФСБ, подразделение которого специализируется на диверсионной деятельности и терактах на территории Украины. Личность этого куратора уже установлена контрразведкой СБУ.

В дальнейшем, по указанию российского спецслужба, агент прибыл в Киев для подготовки теракта.

Поселившись в съемной квартире, он начал отслеживать локации пребывания и маршруты перемещения чиновника.

Для конспирации во время внешнего наблюдения фигурант регулярно менял облик и одежду. Весь процесс подготовки покушения координировался с куратором от ФСБ с помощью анонимного чата в мессенджере.

Документы агента ФСБ

При обыске у задержанного изъят смартфон с поличным сотрудничества с РФ.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (оконченное покушение на теракт).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.