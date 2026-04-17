СБУ задержала еще одну корректировщицу огня РФ по Одещине

Служба безопасности задержала еще одну корректировку ракетно-дроновых атак рашистов по Одесщине. Ею оказалась местная агентка ФСБ, готовившая координаты для новой серии обстрелов южного региона.

СБУ задержала российскую корректировщицу огня по Одещине

По материалам производства, на этот раз враг планировал нанести прицельные удары по украинской ПВО, которая защищает воздушное пространство прибрежной зоны.

Под особым вниманием российской спецслужбы находились пункты базирования мобильных огневых групп, а также боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций Сил обороны.

Чтобы обнаружить «нужные» геолокации и передать их ФСБ, агент объезжала на общественном транспорте местность у побережья Черного моря.

При обнаружении военных объектов фигурантка пешком проводила возле них доразведку, во время которой фотографировала и снимала на видео внешние периметры потенциальных «целей».

Также злоумышленница обозначала их расположение на гугл-картах, затем сохраняла скриншоты электронных координат на своем смартфоне. Таким образом, агент накапливал разведданные для передачи куратору из России через анонимный чат в мессенджере.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигурантки и задержали ее «с поличным», когда она фиксировала на смартфон позиции украинских войск.

Как установило расследование, наведением воздушных атак России занималась завербованная ФСБ местная продавщица. В поле зрения окупантов она попала, когда искала «легкие заработки» в Телеграмм-каналах.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).