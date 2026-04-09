СБУ задержала российского агента — готовил заказные убийства руководства ТЦК Одессы

Служба безопасности предотвратила серию заказных убийств в Одессе. По результатам комплексных мероприятий в портовом городе задержан агент ФСБ, который обустроил там схрон с боеприпасами и огнестрельным оружием. Припасы из этого тайника планировали использовать для подготовки резонансных ликвидаций.

СБУ задержала "на горячем" агента ФСБ

Задержанным оказался безработный житель Полтавы, завербованный рашистами, когда искал "легкие заработки" в Телеграмм-каналах.

После вербовки агента отправили в Одессу. Прибыв в город, он получил от ФСБ геолокацию тайника, из которого забрал боевую гранату «Ф-1», автомат Калашникова и 30 патронов к нему.

В гостиничном номере фигурант проверил их боеспособность, доложил об этом куратору из РФ и получил от него следующую задачу: заложить схрон с вооружением в новый «тайник».

После проведения разведки на местности агент спрятал средства поражения в мусорных контейнерах центрального парка и направил соответствующие координаты ФСБ.

Далее российские спецслужбы планировали завербовать потенциального киллера, который должен был использовать тайник для покушения на руководителя одного из районных ТЦК областного центра.

В случае убийства военного должностного лица враг надеялся расширить «список» жертв.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили намерения рашистов, задокументировали преступления агента и задержали его по месту жительства в Полтаве, куда он вернулся после закладки схрона.

Во время обысков у задержанного изъят смартфон, с которого он контактировал с российским спецслужбистом. Его личность уже установлена Службой безопасности.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.