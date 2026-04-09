СБУ затримала російського агента — готував замовні убивства керівництва ТЦК Одеси

Служба безпеки запобігла серії замовних убивств в Одесі. За результатами комплексних заходів у портовому місті затримано агента ФСБ, який облаштував там схрон з боєприпасами та вогнепальною зброєю. Припаси із цієї схованки планували використати для підготовки резонансних ліквідацій.
Головні тези:
- Служба безпеки України зупинила серію можливих замовних вбивств у Одесі, затримавши агента ФСБ.
- Зловмисник із Полтави, завербований російськими спецслужбами, планував відкладати засоби ураження в тайники для подальших злочинних дій.
СБУ затримала “на гарячому” агента ФСБ
Затриманим виявився безробітний мешканець Полтави, завербований рашистами, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.
Після вербування агента «відрядили» в Одесу. Прибувши до міста, він отримав від ФСБ геолокацію схованки, з якої забрав бойову гранату «Ф-1», автомат Калашникова та 30 набоїв до нього.
У готельному номері фігурант перевірив їх боєздатність, доповів про це куратору з РФ і отримав від нього наступне завдання: закласти схрон з озброєнням у новий «тайник».
Далі російські спецслужбісти планували завербувати потенційного кілера, який мав використати тайник для замаху на очільника одного з районних ТЦК обласного центру.
У разі вбивства військового посадовця ворог сподівався розширити «список» жертв.
Співробітники СБУ завчасно викрили наміри рашистів, задокументували злочини агента і затримали його за місцем проживання у Полтаві, куди він повернувся після закладки схрону.
Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, з якого він контактував з російським спецслужбістом. Його особу вже встановлено Службою безпеки.
Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
