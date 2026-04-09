СБУ затримала російського агента — готував замовні убивства керівництва ТЦК Одеси
Служба безпеки запобігла серії замовних убивств в Одесі. За результатами комплексних заходів у портовому місті затримано агента ФСБ, який облаштував там схрон з боєприпасами та вогнепальною зброєю. Припаси із цієї схованки планували використати для підготовки резонансних ліквідацій.

  • Служба безпеки України зупинила серію можливих замовних вбивств у Одесі, затримавши агента ФСБ.
  • Зловмисник із Полтави, завербований російськими спецслужбами, планував відкладати засоби ураження в тайники для подальших злочинних дій.

СБУ затримала “на гарячому” агента ФСБ

Затриманим виявився безробітний мешканець Полтави, завербований рашистами, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Після вербування агента «відрядили» в Одесу. Прибувши до міста, він отримав від ФСБ геолокацію схованки, з якої забрав бойову гранату «Ф-1», автомат Калашникова та 30 набоїв до нього.

У готельному номері фігурант перевірив їх боєздатність, доповів про це куратору з РФ і отримав від нього наступне завдання: закласти схрон з озброєнням у новий «тайник».

Після проведення дорозвідки на місцевості агент заховав засоби ураження у сміттєвих контейнерах центрального парку та надіслав відповідні координати ФСБ.

Далі російські спецслужбісти планували завербувати потенційного кілера, який мав використати тайник для замаху на очільника одного з районних ТЦК обласного центру.

У разі вбивства військового посадовця ворог сподівався розширити «список» жертв.

Співробітники СБУ завчасно викрили наміри рашистів, задокументували злочини агента і затримали його за місцем проживання у Полтаві, куди він повернувся після закладки схрону.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, з якого він контактував з російським спецслужбістом. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

  • ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також заочно повідомлено про підозру куратору від фсб. Його дії кваліфіковано як підготовка теракту, закінчений замах на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Більше по темі

СБУ встановила особу угорського спецслужбіста — керував шпигунською мережею на Закарпатті
СБУ ліквідувала кілера ГРУ РФ — йому "замовили" Стерненка
СБУ знову запобігла серії резонансних вбивств
СБУ затримала у Києві агента РФ — готував теракт на посадовця
