СБУ и Нацполиция задержали в Одессе представителей ТЦК и СП
Схема "выбивания" денег работников ТЦК из Одессы - как это происходило
21 апреля официально стало известно, что в Одессе нейтрализовали организованную преступную группировку, в которую входили сотрудники местного ТЦК. Это удалось сделать Главному управлению внутренней безопасности СБУ и Национальной полиции. Также проведению новой операции помог главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и руководство Сухопутных войск.

Главные тезисы

  • Для рейдов задержанные использовали два служебных мультивена.
  • В одном держали пострадавших, а группа из второй машины следила за обстановкой вокруг.

Схема "выбивания" денег работников ТЦК из Одессы — как это происходило

В рамках нового расследования стало известно, что подозреваемые требовали деньги от гражданского населения.

Если человек не хотел выполнять их условия — над ними совершали насилие, а также запугивали: угрожали отправить штурмовиком на передовую в ускоренном режиме.

Что важно понимать, вымогательство средств происходило непосредственно в служебном мультивенте ТЦК, в которой людей затягивали насильно.

Как отмечают СБУ, всех участников группировки удалось задержать «с поличным», когда они похитили еще одного местного жителя и «выбивали» из него деньги.

При задержании фигуранты оказывали физическое сопротивление правоохранителям. Спецназовцы СБУ задействовали оружие, стреляя по колесам авто, на котором пытались скрыться участники группировки. Ни один человек огневых ранений не получил.

В СБУ также официально подтвердили, что всем задержанным готовится уведомление о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса.

Что важно понимать, речь идет о вымогательстве, причинившем имущественный ущерб в особо крупных размерах, либо совершенном организованной группой в условиях военного положения.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

