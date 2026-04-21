СБУ и Нацполиция задержали в Одессе представителей ТЦК и СП

21 апреля официально стало известно, что в Одессе нейтрализовали организованную преступную группировку, в которую входили сотрудники местного ТЦК. Это удалось сделать Главному управлению внутренней безопасности СБУ и Национальной полиции. Также проведению новой операции помог главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и руководство Сухопутных войск.
Главные тезисы
- Для рейдов задержанные использовали два служебных мультивена.
- В одном держали пострадавших, а группа из второй машины следила за обстановкой вокруг.
Схема "выбивания" денег работников ТЦК из Одессы — как это происходило
В рамках нового расследования стало известно, что подозреваемые требовали деньги от гражданского населения.
Если человек не хотел выполнять их условия — над ними совершали насилие, а также запугивали: угрожали отправить штурмовиком на передовую в ускоренном режиме.
Что важно понимать, вымогательство средств происходило непосредственно в служебном мультивенте ТЦК, в которой людей затягивали насильно.
Как отмечают СБУ, всех участников группировки удалось задержать «с поличным», когда они похитили еще одного местного жителя и «выбивали» из него деньги.
В СБУ также официально подтвердили, что всем задержанным готовится уведомление о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса.
Что важно понимать, речь идет о вымогательстве, причинившем имущественный ущерб в особо крупных размерах, либо совершенном организованной группой в условиях военного положения.
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
