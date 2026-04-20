Готовил новые ракетно-дроновые атаки по Киевщине — СБУ задержала агента РФ

Контрразведка Службы безопасности задержала под Киевом еще одного агента ФСБ. Злоумышленник участвовал в подготовке новой серии ракетно-дроновых атак России по столичному региону Украины. Основными целями для его разведки были местные теплоэлектроцентрали и пункты базирования Сил обороны.

СБУ задержала корректировщика РФ в Киевской области

По материалам дела, фигурант обходил периметры ТЭЦ, расположенные в столице и области, чтобы выяснить и доложить фсб о техническом состоянии энергообъектов после предварительных обстрелов.

Для этого агент фиксировал на камеру смартфона внешний вид энергетических сооружений, делая вид, что разговаривает по телефону.

Кроме того, злоумышленник объезжал местность, чтобы выявить расположение Сил обороны, в том числе подразделений СБУ.

Установлено, что деньги на проведение разведвылазок фигурант получал от куратора из РФ на специально созданный криптогаманец.

Для конспирации связь с российским спецслужбом проходила через анонимный чат мессенджера под видом общения с рекрутеркой, которая «подыскивала персонал» для работы в торговой сети.

По агентурным данным, враг планировал осуществить повторные комбинированные атаки по Киевщине с использованием ударных дронов, ракет и баллистики.

Сотрудники СБУ задержали агента «с поличным», когда он проводил доразведку вблизи потенциальной «цели». На месте происшествия у него изъят смартфон с поличным с ФСБ.

Как установило расследование, подготовкой новых обстрелов занимался завербованный ФСБ наркозависимый житель Обуховского района. Вниманию рашистов он попал в Телеграмм-канале по поиску «легких заработков».

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).