Готовил новые ракетно-дроновые атаки по Киевщине — СБУ задержала агента РФ

Контрразведка Службы безопасности задержала под Киевом еще одного агента ФСБ. Злоумышленник участвовал в подготовке новой серии ракетно-дроновых атак России по столичному региону Украины. Основными целями для его разведки были местные теплоэлектроцентрали и пункты базирования Сил обороны.
Главные тезисы
- Агент ФСБ был задержан СБУ за подготовку ракетно-дроновых атак по Киевщине, в том числе на теплоэлектроцентрали и пункты базирования Сил обороны.
- Задержанный получал средства и инструкции от куратора из РФ, используя криптогаманец для конспирации.
СБУ задержала корректировщика РФ в Киевской области
По материалам дела, фигурант обходил периметры ТЭЦ, расположенные в столице и области, чтобы выяснить и доложить фсб о техническом состоянии энергообъектов после предварительных обстрелов.
Кроме того, злоумышленник объезжал местность, чтобы выявить расположение Сил обороны, в том числе подразделений СБУ.
Установлено, что деньги на проведение разведвылазок фигурант получал от куратора из РФ на специально созданный криптогаманец.
Для конспирации связь с российским спецслужбом проходила через анонимный чат мессенджера под видом общения с рекрутеркой, которая «подыскивала персонал» для работы в торговой сети.
По агентурным данным, враг планировал осуществить повторные комбинированные атаки по Киевщине с использованием ударных дронов, ракет и баллистики.
Сотрудники СБУ задержали агента «с поличным», когда он проводил доразведку вблизи потенциальной «цели». На месте происшествия у него изъят смартфон с поличным с ФСБ.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-