Готував нові ракетно-дронові атаки по Київщині — СБУ затримала агента РФ
Контррозвідка Служби безпеки затримала під Києвом ще одного агента ФСБ. Зловмисник брав участь у підготовці нової серії ракетно-дронових атак рф по столичному регіону України. Основними «цілями» для його розвідки були місцеві теплоелектроцентралі та пункти базування Сил оборони.

  • Затриманий агент ФСБ планував ракетно-дронові атаки на Київщину, зокрема на теплоелектроцентралі та пункти базування Сил оборони.
  • Зловмисник отримував кошти та інструкції через криптогаманець від куратора з РФ для підготовки атак.

СБУ затримала коригувальника РФ на Київщині

За матеріалами справи, фігурант обходив периметри ТЕЦ, що розташовані в столиці та області, щоб з’ясувати і «доповісти» фсб про технічний стан енергооб’єктів після попередніх обстрілів.

Для цього агент фіксував на камеру смартфона зовнішній вигляд енергетичних споруд, вдаючи, що розмовляє по телефону.

Крім цього, зловмисник об’їжджав місцевість, щоб виявити розташування Сил оборони, зокрема підрозділів СБУ.

Встановлено, що гроші на проведення розвідвилазок фігурант отримував від куратора з РФ на спеціально створений криптогаманець.

Для конспірації зв’язок з російським спецслужбістом відбувався через анонімний чат месенджера під виглядом спілкування з рекрутеркою, яка «підшукувала персонал» для роботи в торговельній мережі.

За агентурними даними, ворог планував здійснити повторні комбіновані атаки по Київщині з використанням ударних дронів, ракет і балістики.

Співробітники СБУ затримали агента «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної «цілі». На місці події у нього вилучено смартфон із доказами його контактів з ФСБ.

Як встановило розслідування, підготовкою нових обстрілів займався завербований ФСБ наркозалежний мешканець Обухівського району. До уваги рашистів він потрапив у Телеграм-каналі з пошуку «легких заробітків».

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

