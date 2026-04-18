СБУ поразила 3 военных корабля РФ в Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ
Read in English
Читати українською

18 апреля Служба безопасности Украины объявила результаты своей "охоты" во временно оккупированном Россией Крыму. Так, под удары СБУ на этот раз попали сразу 3 вражеских корабля, РЛС и логистика противника.

Главные тезисы

  • Также есть неподтвержденные данные касательно поражения противодиверсионного катера РФ.
  • Россияне не смогли уберечь от атаки СБУ и нефтебазу "Югторсан".

СБУ уничтожает силы армии РФ в Крыму

Новую успешную миссию реализовали воины Центра спецопераций "Альфа" СБУ.

Именно им удалось поразить сразу 3 военных корабля России:

  • Большой десантный корабль ВМФ РФ "Ямал";

  • Большой десантный корабль ВМФ РФ "Азов";

  • военный корабль неустановленного типа.

Кроме того, есть данные о поражении противодиверсионного катера проекта 21980 "Граченок", однако пока они не подтверждены на 100%.

Дроны "Альфы" смогли добраться до блока антенн коммуникационной системы "Дельфин", РЛС МР-10М1 "Мыс-М1", а также резервуаров с топливом на нефтебазе "Югторсан".

СБУ системно и последовательно уничтожает врага по всей линии фронта, включая временно оккупированный Крым. Воины службы снижают боеспособность флота, целенаправленно подрывают логистику и лишают противника возможности полноценно использовать полуостров как военную базу. Каждое поражение кораблей и критической инфраструктуры имеет накопительный эффект и напрямую влияет на способность России вести войну.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Под Луганском СБУ и СБС дронами уничтожили военные эшелоны РФ — видео
СБУ
бавовна
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Спецназовцы "Альфы" СБУ уничтожили 10200 пехотинцев РФ в марте
СБУ
"Альфа" СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала еще одну корректировщицу огня РФ по Одещине
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?