СБУ поразила 3 военных корабля РФ в Крыму

18 апреля Служба безопасности Украины объявила результаты своей "охоты" во временно оккупированном Россией Крыму. Так, под удары СБУ на этот раз попали сразу 3 вражеских корабля, РЛС и логистика противника.
Главные тезисы
- Также есть неподтвержденные данные касательно поражения противодиверсионного катера РФ.
- Россияне не смогли уберечь от атаки СБУ и нефтебазу "Югторсан".
СБУ уничтожает силы армии РФ в Крыму
Новую успешную миссию реализовали воины Центра спецопераций "Альфа" СБУ.
Именно им удалось поразить сразу 3 военных корабля России:
Большой десантный корабль ВМФ РФ "Ямал";
Большой десантный корабль ВМФ РФ "Азов";
военный корабль неустановленного типа.
Кроме того, есть данные о поражении противодиверсионного катера проекта 21980 "Граченок", однако пока они не подтверждены на 100%.
Дроны "Альфы" смогли добраться до блока антенн коммуникационной системы "Дельфин", РЛС МР-10М1 "Мыс-М1", а также резервуаров с топливом на нефтебазе "Югторсан".
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-