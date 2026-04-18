СБУ поразила 3 военных корабля РФ в Крыму

18 апреля Служба безопасности Украины объявила результаты своей "охоты" во временно оккупированном Россией Крыму. Так, под удары СБУ на этот раз попали сразу 3 вражеских корабля, РЛС и логистика противника.

СБУ уничтожает силы армии РФ в Крыму

Новую успешную миссию реализовали воины Центра спецопераций "Альфа" СБУ.

Именно им удалось поразить сразу 3 военных корабля России:

Большой десантный корабль ВМФ РФ "Ямал";

Большой десантный корабль ВМФ РФ "Азов";

военный корабль неустановленного типа.

Кроме того, есть данные о поражении противодиверсионного катера проекта 21980 "Граченок", однако пока они не подтверждены на 100%.

Дроны "Альфы" смогли добраться до блока антенн коммуникационной системы "Дельфин", РЛС МР-10М1 "Мыс-М1", а также резервуаров с топливом на нефтебазе "Югторсан".