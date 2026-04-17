Спецназовцы "Альфы" СБУ уничтожили 10200 пехотинцев РФ в марте
Категория
Украина
Дата публикации

Спецназовцы "Альфы" СБУ уничтожили 10200 пехотинцев РФ в марте

СБУ
"Альфа" СБУ
Read in English
Читати українською

"Альфа" СБУ - топ-1 среди подразделений Сил обороны Украины по количеству пораженных целей в марте.

Главные тезисы

  • Подразделение “Альфа” СБУ стало лидером среди оборонительных подразделений Украины по количеству пораженных целей в марте.
  • Спецназовцы “Альфы” СБУ уничтожили 10200 вражеских пехотинцев, а также уронили и уничтожили многое другое вражеское снаряжение.

"Альфа" СБУ уничтожила 10200 пехотинцев РФ в марте 2026 года

Спецназовцы Центра специальных операций «Альфа» СБУ в режиме 24/7 защищают страну на фронте и навязывают свои правила оккупантам на поле боя.

Так, по итогам марта подразделение стало лучшим среди всех составляющих Сил обороны Украины по количеству пораженных и уничтоженных целей с помощью дронов.

Только за месяц, согласно верифицированным данным профильного подразделения ЦСО, наши спецназовцы «отминусовали» более 10200 вражеских пехотинцев.

Также они записали на свой счет 7346 других целей, из которых 5122 уничтожены и 2224 повреждены.

Среди них:

  • 2218 БпЛА

  • 1279 средств наблюдения и связи

  • 1606 фортификационных и инженерных объектов

  • 810 единиц легкого автотранспорта

  • 422 единицы мототранспорта

  • 187 грузовиков

  • 90 артиллерийских систем и САУ

  • 59 единиц бронированной техники

  • 10 РСЗО

Центр спецопераций "Альфа" СБУ стабильно демонстрирует высокую эффективность на поле боя и постоянно входит в число наиболее результативных подразделений Сил обороны. Это не случайный успех, а системная работа и профессиональный подход к выполнению боевых задач. Рашисты привыкли давить массой. Мы же воюем разумом, точностью и технологиями. Именно в этом и есть наше преимущество. СБУ и дальше будет прилагать максимум усилий, чтобы приобретать новые козыри для Украины и заставить оппонентов к миру, — отметил и.о. Главы СБУ Евгений Хмара.

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
дом
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Михаил Федоров
спецназовец

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?