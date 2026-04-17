Спецназовцы "Альфы" СБУ уничтожили 10200 пехотинцев РФ в марте

Центр спецопераций "Альфа" СБУ стабильно демонстрирует высокую эффективность на поле боя и постоянно входит в число наиболее результативных подразделений Сил обороны. Это не случайный успех, а системная работа и профессиональный подход к выполнению боевых задач. Рашисты привыкли давить массой. Мы же воюем разумом, точностью и технологиями. Именно в этом и есть наше преимущество. СБУ и дальше будет прилагать максимум усилий, чтобы приобретать новые козыри для Украины и заставить оппонентов к миру, — отметил и.о. Главы СБУ Евгений Хмара.