Спецназовцы "Альфы" СБУ уничтожили 10200 пехотинцев РФ в марте

"Альфа" СБУ - топ-1 среди подразделений Сил обороны Украины по количеству пораженных целей в марте.
Главные тезисы
- Подразделение “Альфа” СБУ стало лидером среди оборонительных подразделений Украины по количеству пораженных целей в марте.
- Спецназовцы “Альфы” СБУ уничтожили 10200 вражеских пехотинцев, а также уронили и уничтожили многое другое вражеское снаряжение.
"Альфа" СБУ уничтожила 10200 пехотинцев РФ в марте 2026 года
Спецназовцы Центра специальных операций «Альфа» СБУ в режиме 24/7 защищают страну на фронте и навязывают свои правила оккупантам на поле боя.
Только за месяц, согласно верифицированным данным профильного подразделения ЦСО, наши спецназовцы «отминусовали» более 10200 вражеских пехотинцев.
Также они записали на свой счет 7346 других целей, из которых 5122 уничтожены и 2224 повреждены.
Среди них:
2218 БпЛА
1279 средств наблюдения и связи
1606 фортификационных и инженерных объектов
810 единиц легкого автотранспорта
422 единицы мототранспорта
187 грузовиков
90 артиллерийских систем и САУ
59 единиц бронированной техники
10 РСЗО
