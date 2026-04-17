Спецпризначенці "Альфи" СБУ знищили 10200 піхотинців РФ у березні

«Альфа» СБУ — топ-1 серед підрозділів Сил оборони України за кількістю уражених цілей у березні.
Головні тези:
- У березні 2026 року підрозділ «Альфа» СБУ знищив 10200 ворожих піхотинців, а також пошкодив та знищив багато іншого ворожого спорядження.
- Центр спеціальних операцій «Альфа» СБУ показав високий рівень ефективності у проведенні бойових операцій та виконанні завдань на полі бою.
Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ в режимі 24/7 боронять країну на фронті та нав’язують свої правила окупантам на полі бою.
Лише за місяць, відповідно до верифікованих даних профільного підрозділу ЦСО, наші спецпризначенці «відмінусували» понад 10200 ворожих піхотинців.
Також вони записали на свій рахунок 7346 інших цілей, із яких 5122 — знищено та 2224 — пошкоджено.
Серед них:
2218 БпЛА
1279 засобів спостереження і зв’язку
1606 фортифікаційних та інженерних об’єктів
810 одиниць легкого автотранспорту
422 одиниці мототранспорту
187 вантажівок
90 артилерійських систем та САУ
59 одиниць броньованої техніки
10 РСЗВ
