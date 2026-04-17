Спецпризначенці "Альфи" СБУ знищили 10200 піхотинців РФ у березні
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ
"Альфа"
Read in English

«Альфа» СБУ — топ-1 серед підрозділів Сил оборони України за кількістю уражених цілей у березні.

Головні тези:

  • У березні 2026 року підрозділ «Альфа» СБУ знищив 10200 ворожих піхотинців, а також пошкодив та знищив багато іншого ворожого спорядження.
  • Центр спеціальних операцій «Альфа» СБУ показав високий рівень ефективності у проведенні бойових операцій та виконанні завдань на полі бою.

“Альфа” СБУ знищила 10200 піхотинців РФ у березні 2026 року

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ в режимі 24/7 боронять країну на фронті та нав’язують свої правила окупантам на полі бою.

Так, за підсумками березня підрозділ став найкращим серед усіх складових Сил оборони України за кількістю уражених і знищених цілей за допомогою дронів.

Лише за місяць, відповідно до верифікованих даних профільного підрозділу ЦСО, наші спецпризначенці «відмінусували» понад 10200 ворожих піхотинців.

Також вони записали на свій рахунок 7346 інших цілей, із яких 5122 — знищено та 2224 — пошкоджено.

Серед них:

  • 2218 БпЛА

  • 1279 засобів спостереження і зв’язку

  • 1606 фортифікаційних та інженерних об’єктів

  • 810 одиниць легкого автотранспорту

  • 422 одиниці мототранспорту

  • 187 вантажівок

  • 90 артилерійських систем та САУ

  • 59 одиниць броньованої техніки

  • 10 РСЗВ

Центр спецоперацій «Альфа» СБУ стабільно демонструє високу ефективність на полі бою і постійно входить у число найрезультативніших підрозділів Сил оборони. Це не випадковий успіх, а системна робота і професійний підхід до виконання бойових завдань. Рашисти звикли тиснути масою. Ми ж воюємо розумом, точністю і технологіями. Саме в цьому і є наша перевага. СБУ і надалі докладатиме максимум зусиль, щоб здобувати нові козирі для України і змусити опонентів до миру, — зазначив т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Спецпризначенці "Альфа" СБУ уразили засобів ППО Росії на суму 4 млрд дол
СБУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Спецпризначенці зруйнували опорний пункт армії РФ у Родинському на Донеччині — відео
пожежа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Спецпризначенці СБУ знищили російських операторів дронів — відео
Михайло Федоров
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?