Спецпризначенці зруйнували опорний пункт армії РФ у Родинському на Донеччині — відео

Бійці спецпідрозділу «Омега-Захід» Національної гвардії України знищили укріплену позицію російських загарбників, облаштовану в одній із будівель на території міста Родинське Донецької області.
Головні тези:
- Бійці спецпідрозділу «Омега-Захід» Національної гвардії України провели успішну операцію у Родинському на Донеччині.
- Спецпризначенці знищили опорний пункт армії РФ, який був облаштований у будівлі на території міста.
Спецпризначенці знищили опорний пункт армії РФ у Родинському
Про це Центр спеціального призначення «Омега» повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши відповідне відео.
Після цього здійснили мінування будівлі та підірвали її, повністю знищивши разом із загарбниками.
Завдання виконали спільно з бійцями батальйону імені генерала Кульчицького.
Після ураження цілі спецпризначенці продовжили роботу в секторі.
