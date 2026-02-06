Спецпризначенці зруйнували опорний пункт армії РФ у Родинському на Донеччині — відео
Спецпризначенці зруйнували опорний пункт армії РФ у Родинському на Донеччині — відео

пожежа
Read in English
Джерело:  online.ua

Бійці спецпідрозділу «Омега-Захід» Національної гвардії України знищили укріплену позицію російських загарбників, облаштовану в одній із будівель на території міста Родинське Донецької області.

Головні тези:

  • Бійці спецпідрозділу «Омега-Захід» Національної гвардії України провели успішну операцію у Родинському на Донеччині.
  • Спецпризначенці знищили опорний пункт армії РФ, який був облаштований у будівлі на території міста.

Спецпризначенці знищили опорний пункт армії РФ у Родинському

Про це Центр спеціального призначення «Омега» повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши відповідне відео.

Нацгвардійці виявили опорний пункт ворога під час виконання пошуково-ударних дій.

Після цього здійснили мінування будівлі та підірвали її, повністю знищивши разом із загарбниками.

Завдання виконали спільно з бійцями батальйону імені генерала Кульчицького.

Після ураження цілі спецпризначенці продовжили роботу в секторі.

