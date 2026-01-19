Спецпризначенці "Альфа" СБУ уразили засобів ППО Росії на суму 4 млрд дол

Центр спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України у 2025 році знищив і вивів з ладу ключових елементів ешелонованої системи протиповітряної оборони РФ приблизно на 4 млрд доларів.

“Альфа” СБУ нищить російське ППО: що відомо

Зокрема зафіксовано знищення:

систем С-300/ С-350/ С-400,

зенітних ракетних комплексів "Бук-М1/ М2",

зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1/ С2",

зенітних ракетних комплексів "Тор-М1/ М2/ М3".

Крім того, серйозних втрат зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення.

Серед уражених — радіолокаційні станції та радари, які є критично важливими для виявлення повітряних цілей і роботи ППО, зокрема:

РЛС 55Ж6У "Небо-У/ Небо-М",

РЛС "Подльот",

РЛС "Ніобій",

РЛС "Каста-2Е2",

РЛС "Гамма-Д",

РЛС "Противник-ГЕ",

радіолокаційні засоби зі складу ЗРК "Бук",

С-300/ С-400,

радар 92Н6 та інші.

Ця робота принесла системний ефект: було пробито коридори в багатошаровій ППО РФ і забезпечено безпечні проходи для українських далекобійних дронів углиб ворожого тилу — по військових базах, складах, аеродромах та інших військових об’єктах.