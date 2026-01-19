Спецпризначенці "Альфа" СБУ уразили засобів ППО Росії на суму 4 млрд дол

Центр спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України у 2025 році знищив і вивів з ладу ключових елементів ешелонованої системи протиповітряної оборони РФ приблизно на 4 млрд доларів.
Головні тези:
- Спецпризначенці "Альфа" Служби безпеки України знищили елементи російських систем ППО на суму 4 млрд доларів.
- У результаті спецоперації були уражені системи С-300/ С-350/ С-400, зенітні ракетні комплекси "Бук-М1/ М2", "Панцир-С1/ С2", "Тор-М1/ М2/ М3".
- Російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення також зазнали серйозних втрат.
“Альфа” СБУ нищить російське ППО: що відомо
Зокрема зафіксовано знищення:
систем С-300/ С-350/ С-400,
зенітних ракетних комплексів "Бук-М1/ М2",
зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1/ С2",
зенітних ракетних комплексів "Тор-М1/ М2/ М3".
Крім того, серйозних втрат зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення.
Серед уражених — радіолокаційні станції та радари, які є критично важливими для виявлення повітряних цілей і роботи ППО, зокрема:
РЛС 55Ж6У "Небо-У/ Небо-М",
РЛС "Подльот",
РЛС "Ніобій",
РЛС "Каста-2Е2",
РЛС "Гамма-Д",
РЛС "Противник-ГЕ",
радіолокаційні засоби зі складу ЗРК "Бук",
С-300/ С-400,
радар 92Н6 та інші.
Ця робота принесла системний ефект: було пробито коридори в багатошаровій ППО РФ і забезпечено безпечні проходи для українських далекобійних дронів углиб ворожого тилу — по військових базах, складах, аеродромах та інших військових об’єктах.
