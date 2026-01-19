Спецпризначенці "Альфа" СБУ уразили засобів ППО Росії на суму 4 млрд дол
Спецпризначенці "Альфа" СБУ уразили засобів ППО Росії на суму 4 млрд дол

Центр спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України у 2025 році знищив і вивів з ладу ключових елементів ешелонованої системи протиповітряної оборони РФ приблизно на 4 млрд доларів.

Головні тези:

  • Спецпризначенці "Альфа" Служби безпеки України знищили елементи російських систем ППО на суму 4 млрд доларів.
  • У результаті спецоперації були уражені системи С-300/ С-350/ С-400, зенітні ракетні комплекси "Бук-М1/ М2", "Панцир-С1/ С2", "Тор-М1/ М2/ М3".
  • Російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення також зазнали серйозних втрат.

“Альфа” СБУ нищить російське ППО: що відомо

Зокрема зафіксовано знищення:

  • систем С-300/ С-350/ С-400,

  • зенітних ракетних комплексів "Бук-М1/ М2",

  • зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1/ С2",

  • зенітних ракетних комплексів "Тор-М1/ М2/ М3".

Крім того, серйозних втрат зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення.

Серед уражених — радіолокаційні станції та радари, які є критично важливими для виявлення повітряних цілей і роботи ППО, зокрема:

  • РЛС 55Ж6У "Небо-У/ Небо-М",

  • РЛС "Подльот",

  • РЛС "Ніобій",

  • РЛС "Каста-2Е2",

  • РЛС "Гамма-Д",

  • РЛС "Противник-ГЕ",

  • радіолокаційні засоби зі складу ЗРК "Бук",

  • С-300/ С-400,

  • радар 92Н6 та інші.

Ця робота принесла системний ефект: було пробито коридори в багатошаровій ППО РФ і забезпечено безпечні проходи для українських далекобійних дронів углиб ворожого тилу — по військових базах, складах, аеродромах та інших військових об’єктах.

