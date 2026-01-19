Спецназовцы "Альфа" СБУ поразили средств ПВО России на сумму 4 млрд долл

Центр спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины в 2025 году уничтожил и вывел из строя ключевые элементы эшелонированной системы противовоздушной обороны РФ примерно на 4 млрд долларов.

"Альфа" СБУ уничтожает российское ПВО: что известно

В частности, зафиксировано уничтожение:

систем С-300/С-350/С-400,

зенитных ракетных комплексов "Бук-М1/М2",

зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1/С2",

зенитных ракетных комплексов "Тор-М1/М2/М3".

Кроме того, серьезные потери понесли российские средства радиолокационной разведки и наведения.

Среди пораженных — радиолокационные станции и радары, которые критически важны для выявления воздушных целей и работы ПВО, в частности:

РЛС 55Ж6У "Небо-У/ Небо-М",

РЛС "Подлет",

РЛС "Ниобий",

РЛС "Каста-2Е2",

РЛС "Гамма-Д",

РЛС "Противник-ГЭ",

радиолокационные средства из состава ЗРК "Бук",

С-300/С-400,

радар 92Н6 и другие.

Эта работа принесла системный эффект: были пробиты коридоры в многослойной ПВО РФ и обеспечены безопасные проходы для украинских дальнобойных дронов вглубь вражеского тыла — по военным базам, складам, аэродромам и другим военным объектам.