Спецназовцы "Альфа" СБУ поразили средств ПВО России на сумму 4 млрд долл

Центр спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины в 2025 году уничтожил и вывел из строя ключевые элементы эшелонированной системы противовоздушной обороны РФ примерно на 4 млрд долларов.
Главные тезисы
- Спецназовцы центра спецопераций “Альфа” СБУ нейтрализовали ключевые элементы радиолокационной разведки и наведения российского ПВО на сумму 4 млрд долларов.
- Уничтожены системы С-300/С-350/С-400, зенитные ракетные комплексы 'Бук-М1/М2', 'Панцирь-С1/С2', 'Тор-М1/М2/М3' и другие средства ПВО России.
"Альфа" СБУ уничтожает российское ПВО: что известно
В частности, зафиксировано уничтожение:
систем С-300/С-350/С-400,
зенитных ракетных комплексов "Бук-М1/М2",
зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1/С2",
зенитных ракетных комплексов "Тор-М1/М2/М3".
Кроме того, серьезные потери понесли российские средства радиолокационной разведки и наведения.
Среди пораженных — радиолокационные станции и радары, которые критически важны для выявления воздушных целей и работы ПВО, в частности:
РЛС 55Ж6У "Небо-У/ Небо-М",
РЛС "Подлет",
РЛС "Ниобий",
РЛС "Каста-2Е2",
РЛС "Гамма-Д",
РЛС "Противник-ГЭ",
радиолокационные средства из состава ЗРК "Бук",
С-300/С-400,
радар 92Н6 и другие.
Эта работа принесла системный эффект: были пробиты коридоры в многослойной ПВО РФ и обеспечены безопасные проходы для украинских дальнобойных дронов вглубь вражеского тыла — по военным базам, складам, аэродромам и другим военным объектам.
