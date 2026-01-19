Спецназовцы "Альфа" СБУ поразили средств ПВО России на сумму 4 млрд долл
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Спецназовцы "Альфа" СБУ поразили средств ПВО России на сумму 4 млрд долл

СБУ
ПВО
Read in English
Читати українською

Центр спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины в 2025 году уничтожил и вывел из строя ключевые элементы эшелонированной системы противовоздушной обороны РФ примерно на 4 млрд долларов.

Главные тезисы

  • Спецназовцы центра спецопераций “Альфа” СБУ нейтрализовали ключевые элементы радиолокационной разведки и наведения российского ПВО на сумму 4 млрд долларов.
  • Уничтожены системы С-300/С-350/С-400, зенитные ракетные комплексы 'Бук-М1/М2', 'Панцирь-С1/С2', 'Тор-М1/М2/М3' и другие средства ПВО России.

"Альфа" СБУ уничтожает российское ПВО: что известно

В частности, зафиксировано уничтожение:

  • систем С-300/С-350/С-400,

  • зенитных ракетных комплексов "Бук-М1/М2",

  • зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1/С2",

  • зенитных ракетных комплексов "Тор-М1/М2/М3".

Кроме того, серьезные потери понесли российские средства радиолокационной разведки и наведения.

Среди пораженных — радиолокационные станции и радары, которые критически важны для выявления воздушных целей и работы ПВО, в частности:

  • РЛС 55Ж6У "Небо-У/ Небо-М",

  • РЛС "Подлет",

  • РЛС "Ниобий",

  • РЛС "Каста-2Е2",

  • РЛС "Гамма-Д",

  • РЛС "Противник-ГЭ",

  • радиолокационные средства из состава ЗРК "Бук",

  • С-300/С-400,

  • радар 92Н6 и другие.

Эта работа принесла системный эффект: были пробиты коридоры в многослойной ПВО РФ и обеспечены безопасные проходы для украинских дальнобойных дронов вглубь вражеского тыла — по военным базам, складам, аэродромам и другим военным объектам.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Беспрецедентный удар". Разведка Британии в восторге от новой операции СБУ
Минобороны Британии
Британская разведка проанализировала новую операцию СБУ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ поразила дронами 2 объекта нефтегазового сектора России — источники
Оренбург
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВМС и СБУ уничтожили производственные мощности российского завода "Атлант Аэро"
ВМС ВСУ
Новая операция ВМС и СБУ оказалась максимально результативной

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?