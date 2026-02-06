Спецназовцы разрушили опорный пункт армии РФ в Родинском на Донеччине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Спецназовцы разрушили опорный пункт армии РФ в Родинском на Донеччине — видео

дом
Читати українською
Источник:  online.ua

Бойцы спецподразделения "Омега-Запад" Национальной гвардии Украины уничтожили укрепленную позицию российских захватчиков, обустроенную в одном из зданий на территории города Родинское Донецкой области.

Главные тезисы

  • Бойцы спецназа уничтожили опорный пункт армии РФ в Родинском, расположенном на Донеччине.
  • Операция проведена успешно совместными усилиями спецподразделения «Омега-Запад» и батальона имени генерала Кульчицкого.

Спецназовцы уничтожили опорный пункт армии РФ в Родинском

Об этом Центр специального назначения «Омега» сообщил в Facebook, обнародовав соответствующее видео.

Нацгвардейцы обнаружили опорный пункт врага при выполнении поисково-ударных действий.

После этого произвели минирование здания и взорвали его, полностью уничтожив вместе с захватчиками.

Задание выполнили совместно с бойцами батальона имени генерала Кульчицкого.

После поражения целые спецназовцы продолжили работу в секторе.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР показало эксклюзивные кадры работы спецназовцев на Запорожском направлении
ГУР
ГУР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБС и ССО за одну ночь ликвидировали более 120 спецназовцев ГРУ РФ — видео
Силы беспилотных систем
Украинские воины нанесли колоссальные потери ГРУ РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Спецназовцы "Альфа" СБУ поразили средств ПВО России на сумму 4 млрд долл
СБУ
ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?