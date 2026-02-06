Спецназовцы разрушили опорный пункт армии РФ в Родинском на Донеччине — видео

Бойцы спецподразделения "Омега-Запад" Национальной гвардии Украины уничтожили укрепленную позицию российских захватчиков, обустроенную в одном из зданий на территории города Родинское Донецкой области.

Спецназовцы уничтожили опорный пункт армии РФ в Родинском

Об этом Центр специального назначения «Омега» сообщил в Facebook, обнародовав соответствующее видео.

Нацгвардейцы обнаружили опорный пункт врага при выполнении поисково-ударных действий. Поделиться

После этого произвели минирование здания и взорвали его, полностью уничтожив вместе с захватчиками.

Задание выполнили совместно с бойцами батальона имени генерала Кульчицкого.