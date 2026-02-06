Спецназовцы разрушили опорный пункт армии РФ в Родинском на Донеччине — видео

Бойцы спецподразделения "Омега-Запад" Национальной гвардии Украины уничтожили укрепленную позицию российских захватчиков, обустроенную в одном из зданий на территории города Родинское Донецкой области.
Главные тезисы
- Бойцы спецназа уничтожили опорный пункт армии РФ в Родинском, расположенном на Донеччине.
- Операция проведена успешно совместными усилиями спецподразделения «Омега-Запад» и батальона имени генерала Кульчицкого.
Спецназовцы уничтожили опорный пункт армии РФ в Родинском
Об этом Центр специального назначения «Омега» сообщил в Facebook, обнародовав соответствующее видео.
После этого произвели минирование здания и взорвали его, полностью уничтожив вместе с захватчиками.
Задание выполнили совместно с бойцами батальона имени генерала Кульчицкого.
После поражения целые спецназовцы продолжили работу в секторе.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-