Под Луганском СБУ и СБС дронами уничтожили военные эшелоны РФ — видео

Сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с собратьями 1-го Отдельного центра беспилотных систем Вооруженных Сил Украины продолжают системно уничтожать логистику и военные ресурсы российских оккупантов.

Новая "бавовна" под Луганском: горели эшелоны с горючим

В ходе разведывательной работы сотрудники Службы безопасности установили, что на железнодорожных станциях вблизи Луганска противник накопил грузовые эшелоны с горючим, предназначенным для обеспечения российской военной техники.

После подтверждения целей и передачи координат подразделениям Сил беспилотных систем по вражеским объектам были нанесены высокоточные удары с применением дронов FP-2 компании Fire Point.

В результате поражения уничтожены цистерны с нефтепродуктами, а также существенно повреждена железнодорожная инфраструктура, которую оккупанты использовали для поставки ресурсов на фронт.

СБУ с другими подразделениями сил обороны Украины продолжает последовательно лишать врага ресурсов для ведения войны.