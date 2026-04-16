Под Луганском СБУ и СБС дронами уничтожили военные эшелоны РФ — видео

Сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с собратьями 1-го Отдельного центра беспилотных систем Вооруженных Сил Украины продолжают системно уничтожать логистику и военные ресурсы российских оккупантов.
Главные тезисы
- Сотрудники СБУ и СБС провели успешные удары по военным эшелонам РФ под Луганском.
- Дроны FP-2 компании Fire Point использовались для нанесения точных ударов по цистернам с горючим.
Новая "бавовна" под Луганском: горели эшелоны с горючим
В ходе разведывательной работы сотрудники Службы безопасности установили, что на железнодорожных станциях вблизи Луганска противник накопил грузовые эшелоны с горючим, предназначенным для обеспечения российской военной техники.
После подтверждения целей и передачи координат подразделениям Сил беспилотных систем по вражеским объектам были нанесены высокоточные удары с применением дронов FP-2 компании Fire Point.
В результате поражения уничтожены цистерны с нефтепродуктами, а также существенно повреждена железнодорожная инфраструктура, которую оккупанты использовали для поставки ресурсов на фронт.
СБУ с другими подразделениями сил обороны Украины продолжает последовательно лишать врага ресурсов для ведения войны.
