Під Луганськом СБУ та СБС дронами знищили військові ешелони РФ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Під Луганськом СБУ та СБС дронами знищили військові ешелони РФ — відео

СБУ
бавовна
Read in English

Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з побратимами 1-го Окремого центру безпілотних систем Збройних Сил України продовжують системно нищити логістику та воєнні ресурси російських окупантів.

Головні тези:

  • Співробітники ГУ СБУ та СБС відправили дрони для знищення військових ешелонів РФ під Луганськом.
  • Дії військових спрямовані на ліквідацію логістики та воєнних ресурсів російських окупантів.

Нова “бавовна” під Луганськом: горіли ешелони з пальним

Під час розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки.

Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії «Fire Point».

У результаті ураження знищено цистерни з нафтопродуктами, а також суттєво пошкоджено залізничну інфраструктуру, яку окупанти використовували для постачання ресурсів на фронт.

СБУ з іншими підрозділами Сил оборони України продовжує послідовно позбавляти ворога ресурсів для ведення війни.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?