Під Луганськом СБУ та СБС дронами знищили військові ешелони РФ — відео

Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з побратимами 1-го Окремого центру безпілотних систем Збройних Сил України продовжують системно нищити логістику та воєнні ресурси російських окупантів.

Нова “бавовна” під Луганськом: горіли ешелони з пальним

Під час розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки.

Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії «Fire Point».

У результаті ураження знищено цистерни з нафтопродуктами, а також суттєво пошкоджено залізничну інфраструктуру, яку окупанти використовували для постачання ресурсів на фронт.

СБУ з іншими підрозділами Сил оборони України продовжує послідовно позбавляти ворога ресурсів для ведення війни.