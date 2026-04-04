Категорія
Події
Дата публікації

СБУ зупинила Алчевський меткомбінат у Росії — відео

СБУ
Read in English

4 квітня Служба безпеки України оголосила, що завдала ударів дронами по Алчевському металургійному комбінату. Що важливо розуміти, йдеться про один з головних промислових об’єктів, який ворог залучає у процес свого військового виробництва.

Головні тези:

  • Було завдано ударів дронами FP-2 компанії «Fire Point».
  • Наразі ворожий комбінат зупинив свою роботу.

СБУ показала свою нову успішну операцію проти РФ

До її реалізації були залучені співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях, а також бійці 1-го окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ.

Спільними зусиллями вони атакували Алчевський металургійний комбінат.

Що важливо розуміти, це сталося вже вдруге за останній місяць.

Як зазначають у СБУ, йдеться про один із головних промислових об’єктів, який ворог залучив до забезпечення свого військового виробництва.

Продукція підприємства постачається на російський «Уралвагонзавод», де виготовляють військову техніку для армії рф, зокрема танки Т-90М «Прорив» та гаубиці «Мста-С». Після ідентифікації розташування критичних виробничих потужностей комбінату по них було завдано ударів дронами FP-2 компанії «Fire Point».

Під удари СБУ та СБС потрапили доменні печі, ключові виробничі цехи, дистиляційні колони, газопроводи та електропідстанції, що забезпечують роботу підприємства.

Фактично ця атака призвела до зупинення роботи російського комбінату.

СБУ разом із Силами оборони України і надалі системно скорочуватиме спроможності ворога у військово-промисловій сфері!

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Михайло Федоров
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?