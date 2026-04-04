СБУ зупинила Алчевський меткомбінат у Росії — відео

4 квітня Служба безпеки України оголосила, що завдала ударів дронами по Алчевському металургійному комбінату. Що важливо розуміти, йдеться про один з головних промислових об’єктів, який ворог залучає у процес свого військового виробництва.

До її реалізації були залучені співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях, а також бійці 1-го окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ.

Спільними зусиллями вони атакували Алчевський металургійний комбінат.

Що важливо розуміти, це сталося вже вдруге за останній місяць.

Як зазначають у СБУ, йдеться про один із головних промислових об’єктів, який ворог залучив до забезпечення свого військового виробництва.

Продукція підприємства постачається на російський «Уралвагонзавод», де виготовляють військову техніку для армії рф, зокрема танки Т-90М «Прорив» та гаубиці «Мста-С». Після ідентифікації розташування критичних виробничих потужностей комбінату по них було завдано ударів дронами FP-2 компанії «Fire Point».

Під удари СБУ та СБС потрапили доменні печі, ключові виробничі цехи, дистиляційні колони, газопроводи та електропідстанції, що забезпечують роботу підприємства.

Фактично ця атака призвела до зупинення роботи російського комбінату.