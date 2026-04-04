СБУ остановила Алчевский меткомбинат в России — видео

4 апреля Служба безопасности Украины объявила, что нанесла удары дронами по Алчевскому металлургическому комбинату. Что важно понимать, речь идет об одном из главных промышленных объектов, который враг интегрировал в процесс своего военного производства.
Главные тезисы
- Были нанесены удары дронами FP-2 компании «Fire Point».
- Вражеский комбинат остановил свою работу.
СБУ показала свою новую успешную операцию против РФ
К ее реализации привлечены сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также бойцы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ.
Совместными усилиями они атаковали Алчевский металлургический комбинат.
Что важно понимать, это произошло уже второй раз за последний месяц.
Как отмечают в СБУ, речь идет об одном из главных промышленных объектов, который враг привлек к обеспечению своего военного производства.
Под удары СБУ и СБС попали доменные печи, ключевые производственные цеха, дистилляционные колонны, газопроводы и электроподстанции, обеспечивающие работу предприятия.
Фактически эта атака привела к остановке работы российского комбината.
