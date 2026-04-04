СБУ остановила Алчевский меткомбинат в России — видео
СБУ остановила Алчевский меткомбинат в России — видео

СБУ показала свою новую успешную операцию против РФ
4 апреля Служба безопасности Украины объявила, что нанесла удары дронами по Алчевскому металлургическому комбинату. Что важно понимать, речь идет об одном из главных промышленных объектов, который враг интегрировал в процесс своего военного производства.

  • Были нанесены удары дронами FP-2 компании «Fire Point».
  • Вражеский комбинат остановил свою работу.

СБУ показала свою новую успешную операцию против РФ

К ее реализации привлечены сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также бойцы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ.

Совместными усилиями они атаковали Алчевский металлургический комбинат.

Что важно понимать, это произошло уже второй раз за последний месяц.

Как отмечают в СБУ, речь идет об одном из главных промышленных объектов, который враг привлек к обеспечению своего военного производства.

Продукция предприятия поставляется на российский «Уралвагонзавод», где производится военная техника для армии РФ, в том числе танки Т-90М «Прорыв» и гаубицы «Мста-С». После идентификации расположения критических производственных мощностей комбината по ним были нанесены удары дронами FP-2 компании Fire Point.

Под удары СБУ и СБС попали доменные печи, ключевые производственные цеха, дистилляционные колонны, газопроводы и электроподстанции, обеспечивающие работу предприятия.

Фактически эта атака привела к остановке работы российского комбината.

СБУ вместе с Силами обороны Украины и дальше будет системно сокращать способности врага в военно-промышленной сфере!

Больше по теме

СБУ установила личность венгерского спецслужбиста — руководил шпионской сетью на Закарпатье
СБУ ликвидировала киллера ГРУ РФ — ему "заказали" Стерненко
СБУ снова предотвратила серию резонансных убийств
Спецназовцы СБУ уничтожили российских операторов дронов — видео
