СБУ остановила Алчевский меткомбинат в России — видео

4 апреля Служба безопасности Украины объявила, что нанесла удары дронами по Алчевскому металлургическому комбинату. Что важно понимать, речь идет об одном из главных промышленных объектов, который враг интегрировал в процесс своего военного производства.

СБУ показала свою новую успешную операцию против РФ

К ее реализации привлечены сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также бойцы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ.

Совместными усилиями они атаковали Алчевский металлургический комбинат.

Что важно понимать, это произошло уже второй раз за последний месяц.

Как отмечают в СБУ, речь идет об одном из главных промышленных объектов, который враг привлек к обеспечению своего военного производства.

Продукция предприятия поставляется на российский «Уралвагонзавод», где производится военная техника для армии РФ, в том числе танки Т-90М «Прорыв» и гаубицы «Мста-С». После идентификации расположения критических производственных мощностей комбината по ним были нанесены удары дронами FP-2 компании Fire Point.

Под удары СБУ и СБС попали доменные печи, ключевые производственные цеха, дистилляционные колонны, газопроводы и электроподстанции, обеспечивающие работу предприятия.

Фактически эта атака привела к остановке работы российского комбината.