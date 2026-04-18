СБУ уразила 3 військові кораблі РФ у Криму
СБУ уразила 3 військові кораблі РФ у Криму

СБУ знищує сили армії РФ у Криму - які результати
18 квітня Служба безпеки України оголосила результати свого “полювання” в тимчасово окупованому Росією Криму. Так, під удари СБУ цього разу потрапили одразу 3 ворожі кораблі, РЛС і логістика противника.

Головні тези:

  • Також є непідтверджені дані щодо ураження протидиверсійного катера РФ.
  • Росіяни не змогли вберегти від атаки СБУ й  нафтобазу “Югторсан”.

СБУ знищує сили армії РФ у Криму — які результати

Нову успішу місію реалізували воїни Центру спецоперацій «Альфа» СБУ.

Саме їм вдалося уразити одразу 3 військових кораблі Росії:

  • Великий десантний корабель ВМФ РФ “Ямал”;

  • Великий десантний корабель ВМФ РФ “Азов”;

  • військовий корабель невстановленого типу.

Окрім того, є дані про ураження протидиверсійного катера проєкту 21980 “Грачонок”, однак поки вони не підтверджені на 100%.

Дрони “Альфи” змогли дібратися до блоку антен комунікаційної системи «Дельфін», РЛС МР-10М1 «Мис-М1», а також резервуарів з паливом на нафтобазі «Югторсан».

СБУ системно і послідовно нищить ворога по всій лінії фронту, включно з тимчасово окупованим Кримом. Воїни Служби знижують боєздатність флоту, цілеспрямовано підривають логістику та позбавляють противника можливості повноцінно використовувати півострів як військову базу. Кожне ураження кораблів та критичної інфраструктури має накопичувальний ефект і напряму впливає на здатність рф вести війну.

Більше по темі

Під Луганськом СБУ та СБС дронами знищили військові ешелони РФ — відео
Спецпризначенці "Альфи" СБУ знищили 10200 піхотинців РФ у березні
СБУ затримала ще одну коригувальницю вогню РФ по Одещині
