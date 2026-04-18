СБУ уразила 3 військові кораблі РФ у Криму

18 квітня Служба безпеки України оголосила результати свого “полювання” в тимчасово окупованому Росією Криму. Так, під удари СБУ цього разу потрапили одразу 3 ворожі кораблі, РЛС і логістика противника.

СБУ знищує сили армії РФ у Криму — які результати

Нову успішу місію реалізували воїни Центру спецоперацій «Альфа» СБУ.

Саме їм вдалося уразити одразу 3 військових кораблі Росії:

Великий десантний корабель ВМФ РФ “Ямал”;

Великий десантний корабель ВМФ РФ “Азов”;

військовий корабель невстановленого типу.

Окрім того, є дані про ураження протидиверсійного катера проєкту 21980 “Грачонок”, однак поки вони не підтверджені на 100%.

Дрони “Альфи” змогли дібратися до блоку антен комунікаційної системи «Дельфін», РЛС МР-10М1 «Мис-М1», а також резервуарів з паливом на нафтобазі «Югторсан».