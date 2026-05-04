Маскировался под пенсионера. СБУ задержала корректировщика огня РФ в Запорожье

Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ, корректировавшего воздушные атаки РФ по прифронтовому Запорожью.

СБУ задержала корректировщика огня РФ в Запорожье

Чтобы не вызывать подозрений во время разведвылазок, фигурант выдавал себя за пожилую личность. В частности, он имитировал сутулость, отрастил бороду, а также носил соответствующую одежду.

Как установило расследование, вражеским агентом оказался 45-летний местный житель, скрывавшийся от мобилизации. Вниманию врага он попал, когда искал «легкие заработки» в Телеграмм-каналах.

В обмен на обещания подработок фигурант начал обходить улицы областного центра, чтобы выявить координаты подразделений Сил обороны.

После разведывательных вылазок злоумышленник возвращался домой и готовил текстовые сообщения с описанием местности и координатами, которые передавал куратору ФСБ.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и задержали его по месту жительства. Одновременно были проведены мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны.

Во время обыска у задержанного удален смартфон и планшет с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).