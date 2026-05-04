Маскувався під пенсіонера. СБУ затримала коригувальника вогню РФ у Запоріжжі
Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ, який коригував повітряні атаки РФ по прифронтовому Запоріжжю.

Щоб не викликати підозр під час розвідвилазок, фігурант видавав себе за особу похилого віку. Зокрема, він імітував сутулість, відростив бороду, а також носив відповідний одяг.

Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився 45-річний місцевий мешканець, який переховувався від мобілізації. До уваги ворога він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

В обмін на обіцянки «підробітків» фігурант почав обходити вулиці обласного центру, щоб виявити координати підрозділів Сил оборони.

Після розвідувальних вилазок зловмисник повертався додому та готував текстові повідомлення з описом місцевості та координатами, які передавав куратору від ФСБ.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його за місцем проживання. Одночасно було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон та планшет із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

