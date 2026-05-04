Маскувався під пенсіонера. СБУ затримала коригувальника вогню РФ у Запоріжжі

Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ, який коригував повітряні атаки РФ по прифронтовому Запоріжжю.
СБУ затримала коригувальника вогню РФ у Запоріжжі
Щоб не викликати підозр під час розвідвилазок, фігурант видавав себе за особу похилого віку. Зокрема, він імітував сутулість, відростив бороду, а також носив відповідний одяг.
Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився 45-річний місцевий мешканець, який переховувався від мобілізації. До уваги ворога він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.
В обмін на обіцянки «підробітків» фігурант почав обходити вулиці обласного центру, щоб виявити координати підрозділів Сил оборони.
Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його за місцем проживання. Одночасно було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони.
Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон та планшет із доказами роботи на ворога.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
