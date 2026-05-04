Маскувався під пенсіонера. СБУ затримала коригувальника вогню РФ у Запоріжжі

СБУ затримала коригувальника вогню РФ у Запоріжжі

Щоб не викликати підозр під час розвідвилазок, фігурант видавав себе за особу похилого віку. Зокрема, він імітував сутулість, відростив бороду, а також носив відповідний одяг.

Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився 45-річний місцевий мешканець, який переховувався від мобілізації. До уваги ворога він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

В обмін на обіцянки «підробітків» фігурант почав обходити вулиці обласного центру, щоб виявити координати підрозділів Сил оборони.

Після розвідувальних вилазок зловмисник повертався додому та готував текстові повідомлення з описом місцевості та координатами, які передавав куратору від ФСБ.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його за місцем проживання. Одночасно було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон та планшет із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).