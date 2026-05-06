Офіційний Пекін просить Україну гарантувати гуманне ставлення до китайських громадян, які воювали у російській армії та потрапили в український полон. З такою заявою виступив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.
Головні тези:
- Офіційний Пекін просить Україну гарантувати гуманне ставлення до китайських громадян, які потрапили в український полон.
- Однак влада КНР продовжує цинічно називати війну “кризою”.
Український журналіст закликав речника китайського МЗС прокоментувати ситуацію щодо китайців в українському полоні.
Річ у тім, що режим Путіна не хоче їх міняти на українських бранців.
Лінь Цзянь почав стверджувати, що влада КНР багато разів закликала своїх громадян "триматися подалі від зон збройного конфлікту та уникати будь-якої участі в конфлікті.
На цьому тлі його також закликали прокоментувати рішення українського лідера Володимира Зеленського оголосити тимчасове перемир’я з 6 травня.
Представник дипломатичного відомства КНР вкотре цинічно назвав війну Росії проти України “кризою”.
