Пекін звернувся з проханням до України щодо полонених китайських найманців
Китай прокоментував рішення Зеленського щодо перемир'я
Офіційний Пекін просить Україну гарантувати гуманне ставлення до китайських громадян, які воювали у російській армії та потрапили в український полон. З такою заявою виступив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

Китай оцінив рішення Зеленського щодо перемир'я

Український журналіст закликав речника китайського МЗС прокоментувати ситуацію щодо китайців в українському полоні.

Річ у тім, що режим Путіна не хоче їх міняти на українських бранців.

Лінь Цзянь почав стверджувати, що влада КНР багато разів закликала своїх громадян "триматися подалі від зон збройного конфлікту та уникати будь-якої участі в конфлікті.

Китай просить Україну, відповідно до чинного міжнародного права, гарантувати законні права та гуманне ставлення до громадян Китаю, — наголосив речник МЗС.

На цьому тлі його також закликали прокоментувати рішення українського лідера Володимира Зеленського оголосити тимчасове перемир’я з 6 травня.

Представник дипломатичного відомства КНР вкотре цинічно назвав війну Росії проти України “кризою”.

Що стосується кризи в Україні, позиція Китаю чітка та однозначна: ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на досягнення миру. Ми сподіваємося, що всі відповідні сторони продовжуватимуть вирішувати кризу шляхом діалогу та переговорів, — заявив Лінь Цзянь.

