Пекин обратился с просьбой к Украине по поводу пленных китайских наемников

Официальный Пекин просит Украину гарантировать гуманное отношение к китайским гражданам, которые воевали в российской армии и попали в украинский плен. С таким заявлением выступил спикер МИД КНР Линь Цзянь.
Главные тезисы
- Официальный Пекин просит Украину гарантировать гуманное отношение к китайским гражданам.
- Однако власти КНР продолжают цинично называть войну "кризисом".
Китай оценил решение Зеленского касательно перемирия
Украинский журналист призвал представителя китайского МИД прокомментировать ситуацию в отношении китайцев в украинском плену.
Дело в том, что режим Путина не хочет их менять на украинских пленников.
Линь Цзянь начал утверждать, что власти КНР многократно призывали своих граждан "держаться подальше от зон вооруженного конфликта и избегать любого участия в конфликте".
На этом фоне его призвали прокомментировать решение украинского лидера Владимира Зеленского объявить временное перемирие с 6 мая.
Представитель дипломатического ведомства КНР в очередной раз цинично назвал войну России против Украины "кризисом".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-