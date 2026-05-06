Пекин обратился с просьбой к Украине по поводу пленных китайских наемников

Официальный Пекин просит Украину гарантировать гуманное отношение к китайским гражданам, которые воевали в российской армии и попали в украинский плен. С таким заявлением выступил спикер МИД КНР Линь Цзянь.

Украинский журналист призвал представителя китайского МИД прокомментировать ситуацию в отношении китайцев в украинском плену.

Дело в том, что режим Путина не хочет их менять на украинских пленников.

Линь Цзянь начал утверждать, что власти КНР многократно призывали своих граждан "держаться подальше от зон вооруженного конфликта и избегать любого участия в конфликте".

Китай просит Украину, согласно действующему международному праву, гарантировать законные права и гуманное отношение к гражданам Китая, — подчеркнул спикер МИД.

На этом фоне его призвали прокомментировать решение украинского лидера Владимира Зеленского объявить временное перемирие с 6 мая.

Представитель дипломатического ведомства КНР в очередной раз цинично назвал войну России против Украины "кризисом".