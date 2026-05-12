ППО ліквідувала 192 цілі під час повітряного нападу РФ

Атака Росії на Україну 12 травня - як відпрацювала ППО

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 11-12 травня російські окупанти здійснювали атаки на мирні українські міста та села 216 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
  • Підтверджено влучання 25 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Цього разу ворожі дрони летіли із напрямків Брянськ, Шаталово, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 192 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі до десяти ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — закликають Повітряні сили ЗСУ.

