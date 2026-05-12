ППО ліквідувала 192 цілі під час повітряного нападу РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 11-12 травня російські окупанти здійснювали атаки на мирні українські міста та села 216 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Підтверджено влучання 25 ударних БпЛА на 10 локаціях.
Атака Росії на Україну 12 травня — як відпрацювала ППО
Цього разу ворожі дрони летіли із напрямків Брянськ, Шаталово, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
