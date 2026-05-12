"Знову пішли авіабомби". Зеленський відреагував на посилення російських ударів
Росія вкотре продемонструвала, що не хоче закінчувати війну
Вранці 12 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Росія сама обрала завершити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів. Вона знову почала активно атакувати Україну дронами, КАБами та іншими видами озброєння.

Головні тези:

  • Путін не захотів скористатися частковим режимом тиші як першим кроком до завершення війни.
  • На цьому тлі Зеленський закликав союзників до посилення тиску на РФ.

Росія вкотре продемонструвала, що не хоче закінчувати війну

Росія сама обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів. За цю ніч випустили по Україні більше 200 ударних дронів. Знову пішли авіабомби на фронті — понад 80, зафіксовано більше 30 авіаційних ударів.

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, повітряний бій відбувався на Дніпровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, в Києві та області.

Також зафіксовані пошкодження об’єктів енергетики, багатоквартирних будинків, дитячого садочка, був удар і по звичайному цивільному локомотиву на залізниці... Відомо, що є поранені через ці удари.

На жаль, є і загиблі. Мої співчуття рідним і близьким. Ми говорили про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального, тривалого припинення вогню. Поки цього не сталося, санкції проти Москви потрібні та мають продовжувати працювати й посилюватися, — наголосив Володимир Зеленський.

