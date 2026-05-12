"Знову пішли авіабомби". Зеленський відреагував на посилення російських ударів

Вранці 12 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Росія сама обрала завершити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів. Вона знову почала активно атакувати Україну дронами, КАБами та іншими видами озброєння.
Головні тези:
- Путін не захотів скористатися частковим режимом тиші як першим кроком до завершення війни.
- На цьому тлі Зеленський закликав союзників до посилення тиску на РФ.
Росія вкотре продемонструвала, що не хоче закінчувати війну
За словами глави держави, повітряний бій відбувався на Дніпровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, в Києві та області.
Також зафіксовані пошкодження об’єктів енергетики, багатоквартирних будинків, дитячого садочка, був удар і по звичайному цивільному локомотиву на залізниці... Відомо, що є поранені через ці удари.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-