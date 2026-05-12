"Снова пошли авиабомбы". Зеленский отреагировал на усиление российских ударов
Утром 12 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Россия сама выбрала прервать частичный режим тишины, который сохранялся несколько дней. Она снова начала активно атаковать Украину дронами, КАБами и другими видами вооружения.

Главные тезисы

  • Путин не захотел воспользоваться частичным режимом тишины как первым шагом к завершению войны.
  • На этом фоне Зеленский призвал союзников к усилению давления на РФ.

Россия сама выбрала закончить частичную тишину, сохранявшуюся несколько дней. За эту ночь выпустили по Украине более 200 ударных дронов. Снова пошли авиабомбы на фронте — более 80, зафиксировано более 30 авиационных ударов.

По словам главы государства, воздушное сражение проходило на Днепровщине, Житомирщине, Николаевщине, Сумщине, Харьковщине, Черниговщине, в Киеве и области.

Также зафиксированы повреждения объектов энергетики, многоквартирных домов, детского сада, был удар и по обычному гражданскому локомотиву на железной дороге. Известно, что есть раненые из-за этих ударов.

К сожалению, есть и погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Мы говорили о том, что будем действовать зеркально в ответ на все российские шаги. Россия должна закончить эту войну, и именно она должна шагнуть к реальному, длительному прекращению огня. Пока этого не произошло, санкции против Москвы нужны и должны продолжать работать и усиливаться, — подчеркнул Владимир Зеленский.

