"Снова пошли авиабомбы". Зеленский отреагировал на усиление российских ударов

Утром 12 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Россия сама выбрала прервать частичный режим тишины, который сохранялся несколько дней. Она снова начала активно атаковать Украину дронами, КАБами и другими видами вооружения.
Главные тезисы
- Путин не захотел воспользоваться частичным режимом тишины как первым шагом к завершению войны.
- На этом фоне Зеленский призвал союзников к усилению давления на РФ.
Россия еще раз продемонстрировала, что не хочет заканчивать войну
По словам главы государства, воздушное сражение проходило на Днепровщине, Житомирщине, Николаевщине, Сумщине, Харьковщине, Черниговщине, в Киеве и области.
Также зафиксированы повреждения объектов энергетики, многоквартирных домов, детского сада, был удар и по обычному гражданскому локомотиву на железной дороге. Известно, что есть раненые из-за этих ударов.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-