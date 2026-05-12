ВСУ отчитываются о ликвидации еще 1020 российских оккупантов

За прошедшие сутки Силы обороны Украины успели ликвидировать 1020 российских захватчиков. Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что общие потери армии РФ в войне достигли уже 1343050 человек.

Главные тезисы

  • 12 мая Россия возобновила массированные удары по Украине.
  • Таким образом, Путин дал понять, что не собирается продолжать даже частичный режим тишины.

Потери армии РФ по состоянию на 12 мая 2026 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 12.05.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 343 050 (+1 020) человек;

  • танков — 11 926 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 553 (+2) ед;

  • артиллерийских систем — 41 935 (+72) ед;

  • РСЗО — 1 785 (+2) ед;

  • средств ПВО — 1365 (+2) ед;

  • наземных робототехнических комплексов — 1373 (+2) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 285 506 (+1 252) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 95 855 (+145) ед;

  • специальной техники — 4 179 (+1) ед.

Начались 1539-е сутки полномасштабной войны России против Украины.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения.

Вчера противник применил 8246 дронов-камикадзе и совершил 2416 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 82 из реактивных систем залпового огня.

