ЗСУ звітують про знешкодження ще 1020 російських окупантів
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ звітують про знешкодження ще 1020 російських окупантів

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Протягом минулої доби Сили оборони України встигли ліквідувати 1020 російських загарбників. Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що загальні втрати армії РФ у війні сягнули вже 1 343 050 осіб.

Головні тези:

  • 12 травня Росія відновила масовані удари по Україні.
  • Таким чином Путін дав зрозуміти, що не збирається продовжувати навіть частковий режим тиші.

Втрати армії РФ станом на 12 травня 2026 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 12.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 343 050 (+1 020) осіб;

  • танків — 11 926 (+2) од;

  • бойових броньованих машин — 24 553 (+2) од;

  • артилерійських систем — 41 935 (+72) од;

  • РСЗВ — 1 785 (+2) од;

  • засобів ППО — 1 365 (+2) од;

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 373 (+2) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 285 506 (+1 252) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 95 855 (+145) од;

  • спеціальної техніки — 4 179 (+1) од.

Розпочалася 1539-та доба повномасштабної війни Росії проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення.

Вчора противник застосував 8246 дронів-камікадзе та здійснив 2416 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 82 — із реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Київщину, Дніпровщину та Харківщину — загинула людина, 4 постраждали
ДСНС України
Наслідки нових атак Росії на Україну 12 травня
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Знову пішли авіабомби". Зеленський відреагував на посилення російських ударів
Володимир Зеленський
Росія вкотре продемонструвала, що не хоче закінчувати війну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО ліквідувала 192 цілі під час повітряного нападу РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Атака Росії на Україну 12 травня - як відпрацювала ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?