ЗСУ звітують про знешкодження ще 1020 російських окупантів

Протягом минулої доби Сили оборони України встигли ліквідувати 1020 російських загарбників. Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що загальні втрати армії РФ у війні сягнули вже 1 343 050 осіб.
Головні тези:
- 12 травня Росія відновила масовані удари по Україні.
- Таким чином Путін дав зрозуміти, що не збирається продовжувати навіть частковий режим тиші.
Втрати армії РФ станом на 12 травня 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 12.05.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 343 050 (+1 020) осіб;
танків — 11 926 (+2) од;
бойових броньованих машин — 24 553 (+2) од;
артилерійських систем — 41 935 (+72) од;
РСЗВ — 1 785 (+2) од;
засобів ППО — 1 365 (+2) од;
наземних робототехнічних комплексів — 1 373 (+2) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 285 506 (+1 252) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 95 855 (+145) од;
спеціальної техніки — 4 179 (+1) од.
Розпочалася 1539-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення.
