Україна пропонує Росії "аеропортне перемир’я"
Джерело:  Politico

Команда українського лідера Володимира Зеленського закликає Європу стати посередницею у питання встановлення "аеропортного перемир’я" з Росією. На переконання офіційного Києва, взаємне припинення атак на аеропорти буде вигідним як для України, так і для Росії.

Головні тези:

  • Україна переконана, що Росія може бути зацікавлена в цій угоді.
  •  Зеленський вже встиг обговорити цю ідею з деякими європейськими лідерами.

Європа може посприяти "аеропортному перемир’ю" між Україною та РФ

З офіційною заявою з цього приводу виступив шеф української дипломатії Андрій Сибіга.

За його словами, ця нова ініціатива передбачає обмежену угоду між Україною та Росією про утримання від ударів по аеропортах.

Нам, ймовірно, потрібна нова роль Європи в наших мирних зусиллях. Можливо, ми спробуємо укласти або досягти так званого "аеропортного перемир’я.

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

Як зазначив український дипломат, для російського диктатора Володимира Путіна є сенс згодитися на таку пропозицію офіційного Києва.

Кремль не може ігнорувати той факт, що ключові російські транспортні вузли — зокрема, міжнародний аеропорт "Шереметьєво" в Москві та аеропорт "Пулково" у Санкт-Петербурзі — дедалі частіше змушені “заморожувати” свою роботу на тлі атак українських дронів.

Можливо, наші європейські союзники, створивши платформу або, можливо, спеціальну групу, могли б обговорити (перемир’я щодо аеропортів — ред.), — наголосив глава МЗС України.

