Україна починає співпрацю з однією з найбільших defence tech-компаній світу
12 травня глава Міноборони України Михайло Федоров офіційно підтвердив старт співпраці з однією з найбільших defence tech-компаній світу Palantir Technologies. За словами міністра, насамперед йдеться про впровадження ШІ-рішень у війну.

Головні тези:

  • Завдяки Palantir Україна розраховує отримати технологічну перевагу на полі бою та поза його межами.
  • Сили оборони врешті мають змогу використовувати найкращі світові технології.

Україна впроваджує AI у війну

Що важливо розуміти, Palantir — одна з провідних світових компаній у сфері аналізу даних та AI-рішень для оборони і безпеки.

Ба більше, вона входить до топ-10 технологічних компаній США з капіталізацією 330 мільярдів доларів.

Міністр оборони України Михайло Федоров уже провів офіційну зустріч із CEO Palantir Technologies Алексом Карпом.

Впроваджуємо AI (штучний інтелект, — ред.) у війну разом з Palantir — однією з найбільших defence tech-компаній світу.

Михайло Федоров

Міністр оборони України

За словами Федорова, вже вдалося домовитися про:

  • створення системи детального аналізу повітряних атак;

  • впровадження AI-рішення для роботи з великими обсягами розвідувальних даних;

  • інтегрування технологій в планування deep strike-операцій.

Сьогодні технології, AI, аналіз даних і математика війни безпосередньо впливають на результат на полі бою. Наша мета — посилювати партнерство з Palantir в AI-рішеннях та defence tech-проєктах, які дають технологічну перевагу Україні, — наголосив Михайло Федоров.

