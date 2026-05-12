Україна починає співпрацю з однією з найбільших defence tech-компаній світу

12 травня глава Міноборони України Михайло Федоров офіційно підтвердив старт співпраці з однією з найбільших defence tech-компаній світу Palantir Technologies. За словами міністра, насамперед йдеться про впровадження ШІ-рішень у війну.
Головні тези:
- Завдяки Palantir Україна розраховує отримати технологічну перевагу на полі бою та поза його межами.
- Сили оборони врешті мають змогу використовувати найкращі світові технології.
Україна впроваджує AI у війну
Що важливо розуміти, Palantir — одна з провідних світових компаній у сфері аналізу даних та AI-рішень для оборони і безпеки.
Ба більше, вона входить до топ-10 технологічних компаній США з капіталізацією 330 мільярдів доларів.
Міністр оборони України Михайло Федоров уже провів офіційну зустріч із CEO Palantir Technologies Алексом Карпом.
За словами Федорова, вже вдалося домовитися про:
створення системи детального аналізу повітряних атак;
впровадження AI-рішення для роботи з великими обсягами розвідувальних даних;
інтегрування технологій в планування deep strike-операцій.
