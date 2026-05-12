Україна починає співпрацю з однією з найбільших defence tech-компаній світу

12 травня глава Міноборони України Михайло Федоров офіційно підтвердив старт співпраці з однією з найбільших defence tech-компаній світу Palantir Technologies. За словами міністра, насамперед йдеться про впровадження ШІ-рішень у війну.

Україна впроваджує AI у війну

Що важливо розуміти, Palantir — одна з провідних світових компаній у сфері аналізу даних та AI-рішень для оборони і безпеки.

Ба більше, вона входить до топ-10 технологічних компаній США з капіталізацією 330 мільярдів доларів.

Міністр оборони України Михайло Федоров уже провів офіційну зустріч із CEO Palantir Technologies Алексом Карпом.

Впроваджуємо AI (штучний інтелект, — ред.) у війну разом з Palantir — однією з найбільших defence tech-компаній світу. Михайло Федоров Міністр оборони України

За словами Федорова, вже вдалося домовитися про:

створення системи детального аналізу повітряних атак;

впровадження AI-рішення для роботи з великими обсягами розвідувальних даних;

інтегрування технологій в планування deep strike-операцій.